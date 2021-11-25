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Son dakika gündem: Bakan Bilgin: "Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak" - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Bilgin: "Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak"

25.11.2021 11:13
Son dakika gündem: Bakan Bilgin: "Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak"

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bakan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.

Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.

Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Asgari Ücret, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Bilgin: 'Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak' - Son Dakika


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