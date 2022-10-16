Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bartın 'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Vedat Bilgin, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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