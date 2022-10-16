Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.
Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
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