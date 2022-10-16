Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu

16.10.2022 20:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün patlama yaşanan, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağına gelen Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı.

Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Vedat Bilgin, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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