Bakan Ersoy: "(Bodrum Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü) Tamamı bakanlığımızca karşılanacak... - Son Dakika

Bakan Ersoy: "(Bodrum Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü) Tamamı bakanlığımızca karşılanacak...

Bakan Ersoy: "(Bodrum Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü) Tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü'ne ilişkin, "Tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi...

Bakan Ersoy: " (Bodrum Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü) Tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü'ne ilişkin, "Tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'ya bağlı İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi "Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü" imza törenine katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'deki turizm potansitelinin çok büyük olduğunu, bundan da en ideal şekilde faydalanmak için kullanma-korunma dengesine de dikkat ederek yatırımlarını artırmaları ve vizyonlarını geliştirmeleri gerektiğini belirterek, "Bu dengeye dikkat ettiğimiz zaman da özellikle çevre kirliliğinin ve doğa tahribatının önlenmesi için arıtma yatırımları elzem olarak karşımıza çıkıyor. Bugün, 486 tane mavi bayrağımız var. Bu mavi bayrakları korumak ve mavi bayraklı plaj sayımızı da artırmak açısından da arıtmalar hem deniz suyunun kalitesini koruyabilmek hem de dünya çapında markalaşmak açısından bu işin en önemli teminatı. Bu yüzden arıtma yatırımlarını çok çok önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"2021 yaz sezonu Mayıs ayına da yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Geçtiğimiz yıl 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanlığına altyapı, arıtma tesisi yapma-devralma ve işletme yetkisi tanındığını bildiren Bakan Ersoy, "Bu tarz yatırımları belediyelerden devralabilmek için olmazsa olmaz bir gereklilikti ve ilk etapta kanunda böyle bir değişikliğe gittik. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Eylül 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanları kabulü sonrasında verdiği talimatlar doğrultusunda büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynaklarımız ölçüsünde devreye girebiliyoruz. Bu bağlamda, kıyı şeridinin arıtma altyapısının desteklenmesi için ilk yap-işlet-devret protokolünü Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdik. Serik Arıtma Tesisi'nin yatırımına başladık. Projeyi hızlı bir şekilde sonuçlandırarak, günlük 65 bin metreküplük kapasiteli bir tesisi toplam 205 milyon + KDV bedeliyle sonuçlandırıyoruz. İnşallah 2021 yaz sezonu Mayıs ayına da yetiştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz"

İmzalanan protokol kapsamına giren bölgeyi 2021 yılı sonuna yetiştirmeyi hedeflediklerini bildiren Bakan Ersoy, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, derin deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışma protokolünü imzalayacağız. Toplam da 200 milyon+KDV'ye maal olacak ve tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biz MUSKİ ile daha önce de benzer çalışmaları yaptık. Yüzde 70'i bakanlığımızca yüzde 30'u da MUSKİ tarafından sağlanan yatırımla Fethiye- Ölüdeniz'e Atıksu Arıtma Tesisi'ni hep beraber kazandırdık"

"Kıyı kentlerine yatırımlar sürüyor"

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları olan kıyı kentlerine yaptıkları yatırımlara değinen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bodrum kalesinin restorasyonunu tamamladığımız ikinci etabını açarak, hizmete aldık. Bu yıl sayısını 4'e yükselttiğimiz halk plajlarımızın ilkini 2019'da Bodrum'da hizmete sunmuştuk. Hemen sonrasında Çeşme ve bu sene de Belek ve Kadriye'deki ücretsiz halk plajlarını hizmete aldık. Yine, 2021 yılında da Manavgat, Kemer ve Marmaris'te üç yeni ücretsiz halk plajını daha hizmete alarak sayılarını artırmaya devam edeceğiz."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bakanlık personeline desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Program, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün arasındaki protokolün imzalanmasının ardından sona erdi.

"Altyapı hizmetleri genişletilecek"

Dünyaca ünlü turizm tesisleri, tarihi değerleri ve sosyo ekonomik imkanları ile Türkiye'nin marka değeri haline gelen Bodrum, her geçen gün artan kültür ve turizm çeşitliliği, ziyaretçi sayısı, yaz-kış turizm hedefi ile kültür ve turizm merkezi olarak birçok uluslararası faaliyete ev sahipliği yapıyor. Bodrum'un bu özellikleri, yerleşik nüfusunun artmasına, turizmin yıl boyunca devam etmesine ve altyapı hizmetlerinin genişletilmesi ihtiyacına yol açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan, "Yapım ve İşletme Prokolü" ile Muğla Bodrum Torba ve Çevresi Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin altyapı sorunları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak Kanalizasyon Şebeke Hatları, Yağmursuyu İletim Hatları, Kanalizasyon Kollektör Hatları ve Terfi Merkezleri ile 1. Etapta günde 20 bin metreküp, 2. etapta günde 17 metreküp kapasiteli olmak üzere günde toplam 37 bin metreküp kapasiteli Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı imalatları ile çözümlenecek. Bu tesisler, 27 yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilecek.

Projenin ilk etabı olan Torba merkezi ve oteller bölgesi kanalizasyon hattı ve terfi merkezleri ile yağmur suyu altyapı işinin 2021 Mayıs'ına, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve İçmeler Hattı ile 20 bin metreküplük atık su arıtma tesisinin 2021 yılı sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor. İkinci etap olan 17 bin metreküplük tesis ise ihtiyaçla orantılı olarak ileriki yıllarda devreye alınarak yatırımlar tamamlanmış olacak.

Bakan Ersoy: (Bodrum Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü) Tamamı bakanlığımızca karşılanacak...

Kültür ve Turizm Bakanı, Turizm, Bodrum, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 17:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: '(Bodrum Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü) Tamamı bakanlığımızca karşılanacak... - Son Dakika


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