Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık

09.09.2022 23:14
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul'un önemli akslarından, ana damarlarından biri de metrobüs hattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " İstanbul'un önemli akslarından, ana damarlarından biri de metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul'da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Bakan Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.

"TRAFİK KAZALARINI YÜZDE 80 ORANINDA AZALTTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık. Bu yapılmış olan bölünmüş yollar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Son 20 yıl içerisinde bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türk Lirası olarak da söylersek 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yaptık. İstanbul- İzmir otoyolu, 8 saat 30 dakika süren yolculuk bugün 3 saat 30 dakikaya düştü. Kısalan yollar sayesinde 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz her yılö dedi.

"LİYAKATSIZ KADROLAR İŞ BAŞINA GELDİKTEN SONRA BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK"

Bakan Karaismailoğlu,  "Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli,güvenli, ekonomik toplu taşıma sistemi kurmaktır. İstanbul'un önemli akslarından, ana damarlarından biri de metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul'da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu.

YORUMLAR
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Son dakika haber! İSTANBUL -BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: LİYAKATSIZ KADROLAR GELİNCE BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK Son dakika haber! İSTANBUL -BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: LİYAKATSIZ KADROLAR GELİNCE BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK İETT'den kaza açıklaması: 85 yaralımız var İETT'den kaza açıklaması: 85 yaralımız var
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık - Son Dakika

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