Karaismailoğlu: "Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur"

24.05.2021 17:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003 yılından 2020'ye kadarki dönemde taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken 100 milyon taşıt başına can kaybı yüzde 80 düzeyinde azalmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003 yılından 2020'ye kadarki dönemde taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken 100 milyon taşıt başına can kaybı yüzde 80 düzeyinde azalmıştır." dedi.

Çankırı'da temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Kurşunlu-Korgun yol şantiyesinde yaptığı açıklamada, Çankırı'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının 670,2 milyar lirası kara yollarına"

AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve haberleşme alanında önemli yatırımların yapıldığını belirten Karaismailoğlu, "2003'ten bu yana ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 86 milyar liralık harcamanın 670,2 milyar lirası önceliğimiz olan kara yollarımıza ayrılmıştır. Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi kara yollarında da ülkemizin çok önemli eksiklerini tamamlamak hedefiyle çıktığımız bu yolda 19 yılda büyük bir mesafe kaydettik." diye konuştu.

Türkiye'nin artık baştan başa kesintisiz olarak ve otoyol kalitesinde geçilebildiğine işaret eden Karaismailoğlu, konforlu ve emniyetli bir şekilde inşa edilen otoyollar sayesinde can kayıplı kazaların adeta tarihe karıştığını aktardı.

Son 17 yılda taşıt hareketliliğinde önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003 yılından 2020'ye kadarki dönemde taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken 100 milyon taşıt başına can kaybı yüzde 80 düzeyinde azalmıştır. Bizim trafik kazalarına feda edecek bir tek canımız dahi yoktur. Halkımız artık güvenli bir biçimde yakıttan ve zamandan tasarruf ettiren modern yollarımızda, yüksek bir memnuniyetle seyahat etmektedir. Dahası, kara yolları bulundukları bölgeler için son derece stratejik ve dönüştürücü yatırımlardır. İllerimizi birbirine yakınlaştıran kara yollarımız, çiftçimiz, sanayicimiz, turizmcimiz için de uzakları yakın ederken, yeni iş alanlarının doğmasına, istihdam olanaklarının artmasına zemin hazırlamaktadır."

"Korgun-Kurşunlu yolumuzun hizmete girmesiyle 4,7 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Çankırı'da da bu vizyonla hareket ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne dek Çankırı'nın ekonomik ve sosyal yaşamını canlandıracak ulaşım ve haberleşme atılımlarımız için 4 milyar 600 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Çankırı'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kattan fazla artırarak, 18 kilometreden, 236 kilometreye çıkardık. Şu anda incelemelerde bulunduğumuz 29 kilometrelik Kurşunlu-Korgun yol projesi kapsamında ayrıca, 109 metrelik 4 adet tek köprü yer almaktadır. Proje bedeli 220 milyon 251 bin liranın üzerinde olan yol yapımında, 9 kilometrelik bitümlü sıcak kaplamalı tek yol ile birlikte uzunluğu 60 metre olan 2 adet köprüyü tamamladık. Kurşunlu-Korgun yolunu 2022 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yol sayesinde merkez ilçe dahil toplam 12 ilçenin 9 tanesine doğrudan ve İstanbul-Ankara istikametini Çankırı üzerinden birbirine 40 kilometre daha yakınlaştıracağız. Korgun-Kurşunlu yolumuzun hizmete girmesiyle bir yılda yakıttan yaklaşık 1,4 milyon lira ve zamandan 3,3 milyon lira olmak üzere toplamda 4,7 milyon lira tasarruf sağlanacak. Bunun yanında ayrıca, 561 ton karbondioksit salınımının önüne geçeceğiz. Proje tamamlandığında, mevcut yol 2 kilometre daha kısalacak, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım temin edilecektir."

Ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının öneminin farkında olduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının ekonominin en büyük itici gücü olduğunu bilerek, memleketteki her haneye aynı olanakları götürene kadar çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Karaismailoğlu: Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur
Karaismailoğlu: Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur
Karaismailoğlu: Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur
Karaismailoğlu: Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur
Karaismailoğlu: Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur
Karaismailoğlu: Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur
Karaismailoğlu: Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur

Adil Karaismailoğlu, Kurşunlu, Çankırı, Korgun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız         
18:47
Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi         
18:13
Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı         
18:01
Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada         
17:22
CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu         
16:43
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı         
14:58
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 18:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaismailoğlu: "Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement