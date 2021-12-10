Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüden ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı.
Bakan Karaismailoğlu, "Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz." dedi. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: 'Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz' - Son Dakika