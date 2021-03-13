Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var

13.03.2021 15:30
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çok dinamik ve gelişen bir nüfusumuz var. Gençlerimiz var. Avrupa'nın, dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip bir ülkeyiz.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çok dinamik ve gelişen bir nüfusumuz var. Gençlerimiz var. Avrupa'nın, dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip bir ülkeyiz. Gençlerimize olan yatırımın donanımlı olmasını çok ama çok önemsiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya geldi. İlk olarak Kütahya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kasapoğlu toplantının ardından Akkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı.

Kasapoğulu konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olan bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye her alanda bir mücadele veriyor. Son 19 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla, liderliğiyle ekonomiden sanayiye, saniyeden sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden spora her alanda bir devrimi hep birlikte yaşıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Gelinen noktada her alanda hem yatırımlar hem de gelişmeler bizleri gururlandırıyor. Çok dinamik, gelişen bir nüfusumuz var, gençlerimiz var. Avrupa'nın, dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip bir ülkeyiz. Gençlerimize olan yatırımın donanımlı olmasını çok ama çok önemsiyoruz. Gerek yurtlar. Gençlik merkezleri, kamplar, spor imkanlarıyla her geçen gün bu çıtayı hep birlikte daha yukarılara taşıyoruz" diye konuştu.

'YÜZMEDE ŞAMPİYONLAR YETİŞİYOR'

'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon kişiye hizmet ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bugün bir yüzme havuzu açıyoruz. Ülkemiz tesisleriyle dünyaya meydan okuyor. Statlardan havuzlara kadar. Havuzlardan salonlara kadar. Bundan 1.5 yıl önce 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. Bir hedef koyduk. İlk hedefimiz 100 günde 100 bin kişiydi. Geçtiğimiz yıl için 1 milyon hedef koyduk. Pandemiye rağmen ülkemizde 1 milyondan fazla insanımıza … uinşallah bu çıtayı birlikte yukarıya çıkaracağız. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmeye kararlıyız. Yüzmeye verdiğimiz önemin, bu anlamdaki stratejik çalışmaların sonuçlarını güçlü bir şekilde aldığımızı da belirtmek istiyoruz. Şampiyonlarımız yetişiyor. Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda bizi gururla temsil edecek şampiyonlarımızın öncü şampiyonlarını görüyoruz" dedi.

'KADINLAR BAŞIMIZIN TACI'

Tüm spor tesislerinde önceliğin kadın olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Kütahya'da Gençlik Merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Buradan size müjdesini vereyim. Biz 'kadın odaklı spor' diyoruz. Kadınlar başımızın tacı. Kadınlarımızla birlikte sporu tabana yayma noktasında çok başarılı olacağımıza inancımızı özellikle belirtiyorum. Tüm tesislerimizde kadınlarımız önceliğimiz. O yüzden Kütahya'nın değerli hanımefendileri bu havuz başta olmak üzere tüm tesislerimizi dolu dolu kullanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu yüzme havuzunun açılış kurdelesini kesti, yetkililer ile birlikte havuzda incelemerde bulundu. Kasapoğlu daha sonra esnaf ziyareti yaptı.

Görüntü dökümü

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-Bakan Kasapoğlu'nun valilik girişinde karşılanması-Valilik şeref defterini imzalaması-Toplantı salonundan detay-Bakan Kasapoğlu'nun havuz girişinde karşılanması-Havuz açılışına katılanlar-Bakan Kasapoğlu'nun konuşması-Havuzu gezmesi-Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/KÜTAHYA-DHA


Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Kütahya, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var - Son Dakika


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