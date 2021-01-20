Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan Başkan Doğan'a kano ve yüzme havuzu tesisi sözü - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan Başkan Doğan'a kano ve yüzme havuzu tesisi sözü

20.01.2021 18:32
Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan Başkan Doğan'a kano ve yüzme havuzu tesisi sözü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çarşamba Belediyesi Kano Tesisleri'ni yerinde inceleyerek, tesislerin bakanlık desteğiyle en kısa zamanda hayata geçirileceğinin sözünü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çarşamba Belediyesi Kano Tesisleri'ni yerinde inceleyerek, tesislerin bakanlık desteğiyle en kısa zamanda hayata geçirileceğinin sözünü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Samsun'da Çarşamba ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Halit Doğan'dan ilçede yapılacak olan Kapalı Yüzme Havuzu ve Kano Durgunsu Parkuru hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, yapılmakta olan tesislerin bakanlık desteğiyle en kısa zamanda hayata geçirileceğinin sözünü verdi.

Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gençlik ve Spor Bakanımızı bugün ilçemizde misafir ettik. Olimpik standartlarda ülkemizin ilk Durgunsu Kano Yarış Parkuru olma özelliğine sahip olan Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisi çalışmalarını yerinde inceleyerek, konu hakkında Bakanımıza bilgiler verdik. Bakanımız Sayın Kasapoğlu, Yüzme Havuzu ve Kano Tesisimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızca en kısa zamanda hayata geçirileceğinin sözünü verdiler. Kendilerine şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Çarşambamıza ve Samsunumuza hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu'nun Çarşamba ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarete; AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve ilçe protokolü katıldı.

İlçedeki incelemelerini tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu daha sonra Çarşamba'dan ayrıldı.

(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Çarşamba, Yüzme, Kano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan Başkan Doğan'a kano ve yüzme havuzu tesisi sözü - Son Dakika


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