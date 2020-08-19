Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan Melih Vardar için taziye - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Soma spor'un futbolcusu Melih Vardar'ın babası İbrahim Vardar'ı telefonla arayarak, genç futbolcu için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Urla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar'ın babası İbrahim Vardar ile görüşerek taziye dileklerini iletti. Olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu, genç sporcunun ailesinin acısını paylaştığını belirtti.

Melih Vardar için taziye mesajı da yayımlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcumuz Melih Vardar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

(İHA)