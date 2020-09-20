Son dakika gündem: Bakan Kasapoğlu'ndan Niğde'deki kazada ölen 3 genç tekvandocu için taziye mesajı - Son Dakika

NİĞDE'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 gencin, tekvando sporcusu oldukları öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımlayarak, ailelerine başsağlığı diledi.

Kaza, gece saatlerinde Çiftlik Karayolu Tepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 68 BM 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) ise ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 genç, otopsinin ardından Çiftlik ilçesindeki şehir mezarlığında toprağa verildi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJIKazada hayatını kaybeden Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayıtlı tekvando sporcuları olduğu öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımlayarak ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Kasapoğlu, açıklamasında, "Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim. Kazada yaralanan sporcularımızın da tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.