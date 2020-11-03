Son dakika haberleri: Bakan Koca, Ayda'nın ambulanstaki görüntüsünü paylaştı (2) - Son Dakika

AYDA, KÖFTE VE AYRAN İSTEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ambulansta sağlık çalışanı ile diyaloğuna ilişkin yeni bir görüntü paylaştı. Bakan Koca açıklamasında ise, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" dedi.Öte yandan görüntüde, sağlık görevlisinin "Ne istiyorsun canım" sorusuna Ayda, "Yemek" cevabını verdi. Köfte ve ayran isteyen Ayda'ya sağlık çalışanı, "Şimdi söylüyoruz babana da, babanla beraber gelecek. Amcan da burada" dedi.

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ANKARA