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Son dakika gündem: Bakan Koca: Bakan Kurum'un sağlık durumu iyi - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Koca: Bakan Kurum'un sağlık durumu iyi

10.02.2022 10:12
Son dakika gündem: Bakan Koca: Bakan Kurum'un sağlık durumu iyi

Son dakika haberler: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım Murat Kurum'a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz" dedi.


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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Koca: Bakan Kurum'un sağlık durumu iyi - Son Dakika


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