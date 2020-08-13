Son dakika gündem: Bakan Koca:  COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini ve eğer gitmeseydi bugünkü vaka sayısının 1241 olacağını belirterek, "COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.