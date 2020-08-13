Son dakika gündem: Bakan Koca:  COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Koca:  COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini ve eğer gitmeseydi bugünkü vaka sayısının 1241 olacağını belirterek, "COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

Son dakika gündem: Bakan Koca:  COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini ve eğer gitmeseydi bugünkü vaka sayısının 1241 olacağını belirterek, "COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 21:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Koca:  COVID-19'la mücadele etmek çok zor değil - Son Dakika
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