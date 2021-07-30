Son dakika gündem: Bakan Koca: "Manavgat'taki orman yangınında 3 can kaybımız var" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki orman yangınında 3 can kaybının olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Manavgat'taki orman yangınında 3 can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)