Son dakika gündem: Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:01 - Kaynak: DHA
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