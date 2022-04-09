İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK

09.04.2022 21:04
İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. Allah'ın izniyle bunu sizlerle, hep birlikte başaracağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile iftar programında bir araya geldi.

"MALATYA'MIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Deprem bölgesinde olan Türkiye'de, kentsel dönüşümün terörle mücadele kadar önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "Tabi bugün gerek yüzde 66'sı deprem riski bölgelerde yer alan ülkemizin, gerekse İstanbul'umuzun en önemli gündem maddesi hiç şüphesiz depremdir, kentsel dönüşümdür.

Bakın daha birkaç saat önce, biz buraya gelirken Malatya Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Hemen İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. En büyük tesellimiz şu an için herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmamasıdır. Ben aziz milletimize, Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

"2035 YILINDA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaların yenilenmeye başladığını belirten Kurum, "Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Yani 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. Allah'ın izniyle bunu sizlerle, hep birlikte başaracağız. İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük. Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz. Çünkü bizim artık kentsel dönüşümde; gerek İstanbul'umuzda gerek tüm şehirlerimizde ne bir saat, ne bir dakika, ne de bir saniye kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok" diye konuştu.

İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK
İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK
İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK
İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK
İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK
İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK
İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKAN KURUM 2035 YILINA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK - Son Dakika
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