Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık"-Çevre, Şehircilik ve İklim... - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık"-Çevre, Şehircilik ve İklim...

09.04.2022 15:20

Son dakika haber: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da temel atma törenine katıldı -"İstanbulumuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir...

Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık"

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da temel atma törenine katıldı

-"İstanbulumuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir gündemi yoktur"

"Hayalimiz, duamız, hedefimiz 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'de deprem riski olan ve bölgelerinde kentsel dönüşüme girmeyen bina bırakmamaktır"

İSTANBUL - Kartal'da kentsel dönüşüm çerçevesinde Orhanlı Mahallesinde temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orhantepemizde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" dedi.

Kartal'da riskli bölge ilan edilen, can ve mal kaybı riski taşıyan alanların kentsel dönüşümüne başlandı. 14 etaptan oluşan projenin 1'inci ve 14'üncü etapların temel atma töreni gerçekleşti. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürü Vedad Gürgen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Orhantepe Mahalle sakinleri katıldı. Kartal İlçe Müftüsünün okuduğu duanın ardından temel atma işlemi, inşaat alanında gerçekleşti.

"Orhantepe'mize çok güzel eserler bırakmak için burada bir aradayız"

Açılış törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün hamd olsun bu alanda yeni sağlam konutlarımızın temelini atıyoruz. Orhantepemize çok güzel eserler bırakmak için burada bir aradayız. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yuvalarımız, iş yerlerimiz ve sosyal alanlarımız için çalıştık. Bu alanlarımız şimdiden hayırlı olsun diyorum. İstanbul'a yaptığımız her bir yatırımı, kazandırdığımız her eseri, gerçekleştirdiğimiz her projeyi ülkemize ve insanlığa hizmet olarak görüyoruz. Gönülden söylüyorum, yastığa başımızı koyduğumuzda ve sabah gözümüzü açtığımızda aklımızda hep kentsel dönüşüm var. Orhantepemizde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle toplam yatırım değeri 650 milyon olan 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" dedi.

"313 bin metrekarelik büyüklüğündeki Kartal Millet Bahçesi'ni Kartallılarımıza kazandırıyoruz"

Bakan Kurum, "E-5 kenarında bulunan taş ocağını titiz bir çalışma yürüterek, taş ocağının doğal durumunu ve içerisindeki canlı hayatını ve suyunu koruyarak yeni bir projeye imza atıyoruz. Projemiz hazırlandı. Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekarelik büyüklüğündeki Kartal Millet Bahçesi'ni Kartallılarımıza kazandırıyoruz" dedi.

Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık -Çevre, Şehircilik ve İklim...
Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık -Çevre, Şehircilik ve İklim...
Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık -Çevre, Şehircilik ve İklim...

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Elektrik sektöründe 'üreten tüketici' modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak Elektrik sektöründe 'üreten tüketici' modeli, temiz enerjiyi yaygınlaştıracak

Murat Kurum, Türkiye, Kartal, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: 'Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık'-Çevre, Şehircilik ve İklim... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık"-Çevre, Şehircilik ve İklim... - Son Dakika
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