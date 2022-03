Son dakika haberi! Bakan Nebati: "Fiyat İstikrarı Komitesi'ni aktif bir biçimde kullanıyoruz" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son 7 yılda kadın işveren sayısının ikiye katlandığını belirterek, "2021 sonu itibarıyla kadınların işverenler içindeki payı yüzde 15 seviyesine gelmiş durumda. Bu oranın daha da artması için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz." dedi.

Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, kadın işveren, esnaf ve sanatkar sayısının artması için kadınlara destek olmaya devam ettiklerini, gerek kamu bankalarının kredi programları gerekse KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların destek programları ile kadınların her daim destekçisi olduklarını söyledi.

Son 7 yılda kadın işveren sayısının ikiye katlandığını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"2021 sonu itibarıyla kadınların işverenler içindeki payı yüzde 15 seviyesine gelmiş durumda. Bu oranın daha da artması için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarımıza 2021 yılında 462 bin kişi katılım sağlarken, bunun yüzde 56'sını kadınlar oluşturuyor. Hedefimiz, bu programlardaki kadın katılımcı sayısını çok daha yukarılara çıkarmaktır. Geride kalan 20 yılda kadınlarımızın karar almada önemli ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. 2002 genel seçimlerinde parlamentodaki kadın temsil oranı sadece yüzde 4,4'tü, 2018 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 104'e ulaştı, yani oranı yüzde 17,5'e ulaştı. Bu olumlu gelişmelere rağmen kadınlar pek çok alanda halen erkeklerin gerisinde ve pek çok sektörde erkeklere kıyasla daha az gelir elde etmektedir. Her kadının arkasında bir erkek yoktur ama her erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Türkiye'nin yapısal bir sorunu olarak öne çıkan işsizlikten en fazla etkilenen kesimlerden biri de ne yazık ki kadınlarımızdır. 2021 yılı aralık ayı itibarıyla kadınlarda işsizlik oranı yüzde 13,7. İş gücü piyasasındaki dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınlara yönelik dünya genelinde pek çok uygulamaya gidilmektedir."

Nebati, kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla atılan ve atılacak adımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmasında salgının küresel ekonomiye etkilerine değinen Nebati, "Ekonomiyi görülmemiş şekilde olumsuz etkilediği son iki yılda ekonomimiz pek çok açıdan dünyadan pozitif yönde ayrıştı. 2021 yılında yüzde 11 ile G20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ülke olduk. 2021 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre 3 milyon 200 bin yeni iş imkanı oluşturduk." dedi.

" Fiyat İstikrarı Komitesi'ni aktif bir biçimde kullanıyoruz"

Nureddin Nebati, geçen dönemde tedarik zincirlerindeki sorunlarla küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların, enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olduğunu ve dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen enflasyonun gelişmiş ülkelerde son 30-40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Bu yükselişin Türkiye'ye de yansımasının kaçınılmaz olduğunu ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın da etkisiyle enflasyon oranlarında artış meydana geldiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime bağlı olarak enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki artış hızlanmıştır. Fiyat istikrarının sağlanması, sadece halkımızın refahının korunması açısından değil, sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından da kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede, fiyat istikrarını sağlanması birincil önceliklerimiz arasındadır. Enflasyonla mücadele, sabırlı olmayı ve kararlı adımlar atmayı gerektirmektedir. Bu süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam uyum ve istişare içinde çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu bağlamda, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine yönelik kurduğumuz Fiyat İstikrarı Komitesi'ni aktif bir biçimde kullanıyoruz. Geçtiğimiz hafta üçüncü toplantımızı gerçekleştirdik."

Nebati, başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve ham madde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşların lehine uygulanması yönünde adımların atıldığını söyledi.

Fahiş fiyatlarla ve enflasyonla mücadelede ortaya koydukları adımların fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip etmenin ana öncelikleri olacağını aktaran Nebati, tüketicinin uygun fiyatlara ulaşımını desteklemek için ürün bazında fiyat kıyaslaması yapabilen, ürünlerin geçmiş dönem fiyatlarının da takip edilebildiği ve satıcı firmaların değerlendirmelerinin de incelenebileceği "Birlikten Berekete" programının hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.