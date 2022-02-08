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Son dakika gündem: Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü

08.02.2022 16:39
Son dakika gündem: Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü

Son dakika gündem haberi... HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere ziyareti kapsamında yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere ziyareti kapsamında yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.

Bakan Nebati, İngilte'nin başkenti Londra'da dün çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı bire bir görüşmelerin ardından bugün de yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Londra'da 2'nci gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" dedi.


Son dakika gündem: Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü
Son dakika gündem: Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü
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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Londra, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü - Son Dakika
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