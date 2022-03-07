Son dakika gündem: BAKAN NEBATİ 'ÜRETEN KADINLAR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ'NDE KONUŞTU - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği bir gün içerisinde buğday fiyatlarının, her türlü emtia fiyatlarının, gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Şişli'de bir otelde düzenlenen törene Bakan Nebati'nin yanı sıra Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve çok sayıda davetli katıldı. Halkbank, gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması'yla Türkiye'nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdi. Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bir yılını tamamlayan Üreten Kadınlar projesiyle 100 bin kadın girişimci hedefini aşarak 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL'ye ulaşan finansal destek sağladıklarını açıkladı.

"TEMMUZ AYINA KADAR SÜRECEK NİTELİKTE, SAYIDA AYÇİÇEK YAĞIMIZ VAR"

Törende konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bakan Nebati konuşmasında ayçiçek yağı ve stoklarına da değindi. Konuyla ilgili bilgi veren Nebati, "20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif hatta ihanete varan davranışları sergileyenlerin kim olduğunu biliyoruz ve gereğini yapıyoruz. Şimdi dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan, örneğin dünkü ayçiçek yağıyla ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeyi sevk edenler, 'Yağ stoku bitmiştir, gidip alın.' diye yönlendirenler, bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar. Bugün stoklarımızdaki ayçiçek yağı, bir şey yapmasak temmuz ayına kadar sürecek nitelikte, sayıda ayçiçek yağımız var. Ama birileri bunun altında kalır. Türkiye bir savaş ülkesi değil, Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye'de kuyruk var, yağ bitmiştir gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Net olarak söylüyorum. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. ve vatandaşlarımıza çok net olarak söylüyoruz, 20 Aralık öncesi nasıl ki özellikle sosyal medyadaki bazı mahfiller tarafından yönlendirilerek döviz kurlarından ciddi bir şekilde zarar gören bireyseller ve vatandaşlarımız şunu bilin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil, ülkeye düşmanlık yapmaktadır" diye konuştu.

"NET BİR ŞEKİLDE OPERASYON ÇEKECEĞİMİZİ DE HERKES BİLSİN"Zor bir dönemden geçildiği, Rusya'nın ve Ukrayna gerginliğinin bütün dünyayı etkilediğini belirten Nureddin Nebati, "Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği bir gün içerisinde buğday fiyatlarının her türlü emtia fiyatlarının, gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

"KİMSE FİYAT ARTIŞLARI KARŞISINDA, ENFLASYON KARŞISINDA, HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA EZDİRİLMEDİ"Nebati, "Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse fiyat artışları karşısında, enflasyon karşısında, hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirtilmeyecek. Bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Ama elbette ki bir zorluk yaşıyoruz ve bu zorluk bizden kaynaklanan bir zorluk değil, küresel bir zorluk. Dünyanın her ferdi şu anda bunu hissediyor ama dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesine varacak şekilde piyasa ile oynuyor diye sormak lazım. ve vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyette davet ediyorum" diye konuştu.

"TÜRK KADINI MÜCADELENİN DAİMA ÖN SAFHASINDA YER ALMIŞTIR"Kadınların Türk toplumu ve kendileri için öneminden bahseden Nebati, "Yakın geçmişe baktığımızda ise pek çok gelişmiş ülkenin aksine kadın hakları konusunda Cumhuriyetimiz döneminde, muasır ve reformist adımlar atılmış ve bu sayede Nisan 1930 tarihinde belediyelerde, Ekim 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Dünyanın karanlığa gömüldüğü çağlarda, kadınlarımızın cesareti, dirayeti ve gayreti her döneme damgasını vurmuştur. Erzurumlu Fatma, Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Ayşe Çavuş, Nazife Kadın gibi nice İstiklal Harbi kahramanı kadınımız vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda etmiştir. Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de, gözünü kırpmadan mücadelenin daima ön safhasında yer almıştır, en son 15 Temmuz'da olduğu gibi" dedi.

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI BUGÜN YÜZDE 34"Nebati, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinde yer alma idealimizde kadınlarımızın önemli bir role sahip olduğu bilinci ile hareket etmeye dikkat ediyoruz. Nitekim, hükümetlerimiz döneminde kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını daha ileriye taşımak amacıyla birçok adım attık. İktidara geldiğimizde yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 34 seviyelerine gelmiş durumda. Ancak bu rakamları yeterli görmüyoruz. Hedefimiz bu oranı yükselterek, kadınlarımızın kalkınma hamlemizdeki payını daha da yukarıya taşımak olmalıdır ve olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunuldu. Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi, birincilik Ödülünü Başak Demir, ikicilik Ödülünü Emine Yılmaz üçüncülük Ödülünü Hülya Dağöttüren kazandı. KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisinde ise Nurşen Sanver birinci, İsmihan Kobaner ikinci, Sibel Cimbar üçüncü oldu. Kadın Kooperatifi Kategorisi kazananları da sırasıyla Artuklu İlçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi Pelin Dökmen, Çobanlar Kadın Kültür Evi Üretim İşletme Kooperatifi İlknur Yüksel Dönmez, Göbeklitepe Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Emine Çakmak oldu.

- İstanbul