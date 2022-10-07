BAKAN ÖZER '160 MİLYON YARDIMCI KAYNAĞI TÜM OKULLARA ERİŞTİRECEĞİZ'

Bakan Mahmut Özer, Türbe Camisi'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında 'Gastro Afyon 4. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin kortej yürüyüşünü başlattı. Bakan Özer, 12 ilde Gastronomi Enstitüsü açtıklarını, 13'üncüsünü de Afyonkarahisar'a açacaklarını söyledi.

Ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Bakan Özer, kaynak ders kitabı konusuna değindi. Bakan Özer, 'Herkesin ders kitaplarına ücretsiz ulaşması için o geleneği devam ettirdik. 153 milyonu ücretsiz olarak onları hazırladık, tüm illerimize ve ilçelerimizdeki okullarımıza gönderdik. Covid-19 salgını sürecinde öğretim kayıplarını telafi etmek için bakanlık olarak ilave kaynak desteklerini ilk kez eğitim ve öğretim başladığı zaman kaynakları basarak öğrencilerimize ulaştırdık. 136 milyon yardımcı kaynağı Türkiye'deki tüm okullarımıza ulaştırdık. İnşallah ekim ayı içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynak ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün göndereceği 4 milyon kaynakla 160 milyon kaynağı tüm okullarımıza, tüm çocuklarımıza, yavrularımıza eriştirmiş olacağız' dedi. Bakan Özer'in konuşmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. (DHA)