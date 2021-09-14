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Son dakika gündem: Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri AR-GE merkezi olacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri AR-GE merkezi olacak

14.09.2021 11:24
Son dakika gündem: Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri AR-GE merkezi olacak, System.String[]

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, olgunlaşma enstitülerini birer AR-GE merkezine dönüştürmek için yeniden yapılandırma kararı aldıklarını söyledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, olgunlaşma enstitülerini birer AR-GE merkezine dönüştürmek için yeniden yapılandırma kararı aldıklarını söyledi. Özer, "Olgunlaşma enstitülerimizin birer AR-GE merkezi olarak çalışabilmeleri için altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneğini enstitülerimize gönderdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yenilenme çalışmaları yürütülen olgunlaşma enstitülerinin etkinliği ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakan Özer'in başkanlık ettiği toplantıya Özer'in eşi Nebahat Özer, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurul Üyesi Hümeyra Şahin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, daire başkanları ve olgunlaşma enstitüsü müdürleri katıldı. Toplantıda olgunlaşma enstitülerinin daha fazla etkin olması ve üretim kapasitesini artırma imkanları değerlendirilirken geleneksel yaklaşımların inovatif şekilde yeniden ele alınabilme imkanları da değerlendirildi.

'YENİ BİR YAKLAŞIMLA ELE ALACAĞIZ'Toplantıda konuşan Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin kültürel mirasın korunması ve günümüze aktarılmasında çok önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizde halen 24 olgunlaşma enstitüsü bulunuyor. Bu dönemde enstitülerimizi yeni bir yaklaşımla ele alacağız. Yaptığımız değerlendirme toplantısında bu dönüşümün imkanlarını, mevcut durumun sorunlarını çalışma arkadaşlarımızla ele aldık. Olgunlaşma enstitülerimizin çok daha fazla görünür olmalarını sağlamak üzere yapılacakları ve üretim kapasitelerini nasıl daha fazla artırabileceğimizi değerlendirdik" dedi.'6 MİLYON LİRALIK BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GÖNDERDİK'

Tüm enstitülerin birer AR-GE merkezine dönüştürülmesi ve bu çerçevede üretim çalışmalarını yeniden yapılandırma kararı aldıklarını kaydeden Özer, "Bundan böyle olgunlaşma enstitülerimiz bir taraftan kültürümüzün gelecek nesillere yaygın bir şekilde aktarılmasını sağlarken diğer taraftan bu ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescilleri için de çalışmalar yapacaklar. Olgunlaşma enstitülerimizin birer AR-GE merkezi olarak çalışabilmeleri için altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneğini de enstitülerimize gönderdik. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek. Bu süreçte olgunlaşma enstitülerinin birer AR-GE merkezi olarak dönüşümlerini destekleyen Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.


Son dakika gündem: Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri AR-GE merkezi olacak

Araştırma Geliştirme, Yevgeniy Ziniçev, Emine Erdoğan, Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri AR-GE merkezi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri AR-GE merkezi olacak - Son Dakika
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