Üye Girişi
Bakan Özer: "Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz" - Son Dakika

Bakan Özer: "Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz"

03.11.2021 16:17

Bakan Özer: "Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz" Milli Eğitim Bakanı Özer Ataşehir'de Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma törenine katıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ataşehir'de...

Bakan Özer: "Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Özer Ataşehir'de Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma törenine katıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ataşehir'de Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özer, "Şu anda okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız toplumun çok çok üzerinde aşılanma oranına sahip olan öğretmenlerimizin bu durumudur. Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ataşehir'de yapılacak olan Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma törenine katıldı.

"İstanbul eğitimimizde de lider şehir. 2 milyon 791 bin öğrencimiz var"

Törende konuşan Vali Yerlikaya, "İstanbul'un var olan on beş Fen Lisesinin yanına, on altıncısını eklemek üzere heyecanımız büyük. İstanbul'umuzda, Anadolu tarafımızda sekiz, Avrupa tarafımızda yedi Fen Lisemiz var. ve Anadolu tarafında dokuzuncu lisemiz olacak. 25 bin metrekarelik bu özel mimari tasarım. Bakanlığımız da onayladı. ve çok hızlı bir şekilde vaad edilen takvimden de önce Allah'ın izniyle biteceğine biz yürekten inanıyoruz.

Aynı zamanda İstanbul'un dışından gelen veya İstanbul'un uzak yerlerinden gelen kız ve erkek öğrencilerimiz için de 100'er kişilik, 200 kapasiteli yurdumuz da var. Değerli kardeşlerim İstanbul eğitimimizde de lider şehir. 2 milyon 791 bin öğrencimiz var. Bugün 3 Kasım, üç gün sonra eğitim öğretime başlamamızın ikinci ayını hamd olsun bitirmiş olacağız. Sayın Bakanımız göreve geldiği ilk gün 'yüz yüze eğitim olmazsa olmazımız dedi. 'Aşıyla güçlüyüz, hep birlikte salgınla mücadeleden yılmak yok. Çocuklarımızı, gençlerimizi de yüz yüze eğitimden geri kalmak yok' dedi. Çok iyi gidiyoruz. Allah nazardan saklasın. 102 bin 553 derslik, hepsi faal. Öğretmenlerimiz sizleri seviyoruz. Sayın Bakanımızın birinci, ikinci doz hatta üçüncü dozla ilgili açıkladığı rakamlarda da görüyoruz ki gerçekten çocuklarımıza, gençlerimize büyük önem ve yüz yüze eğitime de çok büyük önem veriyorsunuz" dedi.

"Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az iki doz aşı olmuştur veyahut da antikor oluşturmuştur"

Törende konuşa Bakan Özer, "6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde haftada beş gün olarak devam ediyoruz. Bir nokta iki milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız ve bu süreçteki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Bugün itibariyle bir doz aşısını olmuş olan öğretmenimiz yüzde 93, iki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87. Aşı olmamış ama bağışıklık kazanmış ve antikoru olan öğretmen oranımız ise yüzde 5. Dolayısıyla eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az iki doz aşı olmuştur veyahut da antikor oluşturmuştur. Şu anda okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız toplumun çok çok üzerinde aşılanma oranına sahip olan öğretmenlerimizin bu durumudur" dedi.

"Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz"

Bakan Özer konuşmasının devamında, "Biraz önce öğrencilerimizle de muhabbet ettik. Hakikaten öğrencilerimiz okulların açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorlar. İnşallah bu kararlılığımızın arkasında devam ederek eğitim öğretim yılının sonuna kadar mümkün olduğu kadar, tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz"

2000'li yıllarda beş yüz bin öğretmen varken eğitim sistemi içerisinde bugün itibariyle 1.2 milyon öğretmen var. Yani şu andaki eğitim sistemimizin içerisindeki öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 73'ü son yirmi yıl içerisinde eğitim sistemine dahil oldular. Yani son yirmi yıldaki eğitimdeki kitleselleşme evresi kaliteye rağmen yapılmış bir büyüme değildir. Tam tersine kaliteyi odağına alan bir büyümedir" dedi.

Bakan Özer: Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz
Bakan Özer: Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz
Bakan Özer: Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz
Bakan Özer: Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz
Bakan Özer: Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Savcılık hemşire Şebnem soruşturmasını tamamlandı! Acılı baba, cansız bedenin yanındaki gitar sapını sordu 17:07 Savcılık hemşire Şebnem soruşturmasını tamamlandı! Acılı baba, cansız bedenin yanındaki gitar sapını sordu Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni 16:44 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni
Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi 16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı 16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
İrem Derici 15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde

Son Dakika Haberleri
17:07 Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor
17:06 Savcılık hemşire Şebnem soruşturmasını tamamlandı! Acılı baba, cansız bedenin yanındaki gitar sapını sordu
17:00 Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek
16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü
16:43 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni
16:42 Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak
16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
16:14 Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor         
17:08
Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek         
17:00
Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü         
16:47
Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak         
16:42
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
16:07
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!         
15:43
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 17:13:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Özer: "Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement