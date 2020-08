Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira açıkladı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da 'Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2020 Yılı Fındık Alım Töreni'ne katıldı. Pakdemirli, TMO 2020 yılı kuru üzümde, 9 numara için kilogram fiyatını 12,5 lira olarak açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, Giresun Ticaret Borsası'nda, TMO 2020 Yılı Fındık Alım Töreni düzenlendi. Bakan Pakdemirli, fındık alımlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, canlı bağlantı kurduğu Manisa'da düzenlenen törende, kuru üzüm alım fiyatını da duyurdu. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, Giresun'da yaşanan sel afetinde yaraların hızla sarılması noktasında tüm kurumların gereğini yapacaklarını belirterek, "Fındık Hasadı ve Alım Töreni'mizi daha önce programımıza almıştık ancak İzmir'de çıkan orman yangını nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Bildiğiniz üzere Giresun'da yaşadığımız sel afeti nedeniyle günlerdir, bakanlarımızla Giresunlu kardeşlerimizin yanındayız. Tabi Cumhurbaşkanımızın talimatı net ve açık, tüm kurumlar ellerinden geldiği şekilde, buradaki yaraların sarılması maksadıyla gereğini yapacaklar. Biz de kurum olarak, teşkilat olarak gereğini yapıyoruz. Afetin meydana geldiği ilk günden bu yana, ben ve çalışma arkadaşlarım gece gündüz sizlerle birlikteyiz" dedi.

'DÜNYADA FINDIK DENİLİNCE AKLA İLK TÜRKİYE GELİR'Fındığın önemine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Bugün, dünyada fındık denilince akla ilk Türkiye gelir. Türkiye'de fındık denilince ise açık ara Karadeniz ve Giresun gelir. Meyvesinden yağına, kabuğundan yaprağına kadar her ürününden faydalandığımız fındık, Karadeniz'de hayatın içine girmiştir. Karadeniz insanının işi de aşı da fındıktır. Giresunlu kardeşlerim çok iyi bilirler. Düğünler, tatiller hep fındık harmanına göre ayarlanır. Deyimlerde, sözlerde, cümlelerde en çok fındık vardır. Malum; bu topraklar da fındığın ana vatanı. Son 600 yıldır, bu topraklardan dünyaya ulaşan fındık, dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin en önemli marka ürünlerinden biri olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, bölgemiz insanına gösterdikleri gayret ve verdikleri emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.'FINDIK, BİZİM STRATEJİK ÜRÜNÜMÜZ'Fındık ihraç gelirinin 2 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Fındık, bizim stratejik ürünümüz. Dünya fındık alanlarının yüzde 76'sına sahibiz. 734 bin hektar alanda ürettiğimiz fındık, 612 bin aileye gelir kapısı olmuştur. Fındık üretiminde dünya lideri olan Türkiye, üretiminin yüzde 70'ini, ihracatının ise yüzde 76'sını tek başına yapmaktadır. Fındık, bugün ülkemiz tarım ihracatının bir numaralı ürünüdür. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bu bizim için bir iftihar tablosudur. Tarımsal ihracat gelirimizin yüzde 12'si fındıktan geliyor. 100'den fazla ülkeye, yılda ortalama 250 bin ton iç fındık ihraç ediyoruz. İhraç birim fiyatlarında, son 1 yılda yüzde 16'lık bir artış sağladık. Geçen yıl kilogramı 5,80 dolar olan fındık ihraç fiyatı, bugün itibariyle 6,72 dolara yükseldi. Bu artışla, ihraç edilen 335 bin ton fındıktan, ilave 300 milyon dolarlık bir katkı sağlandı. Bu ilave ihracat artışının, 50 milyon doları Giresun ekonomisine, Giresun esnafına, Giresunlu vatandaşımıza doğrudan katkı sağladı. Fındık ihraç geliri ise 2 milyar dolara ulaştı. İnşallah fındık ihracatında rekorlar kırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.'BUGÜNE KADAR ALIMI YAPILAN FINDIKLAR İÇİN CUMA GÜNÜ ÖDEME YAPILACAK'Üreticilerin 19 Ağustos'tan itibaren randevu almaya ve 24 Ağustos'tan itibaren de ürünlerini TMO'ya satmaya başladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Buradan şunun da müjdesini vermek istiyorum. Ödemeler, lisanslı depoya teslimde peşin, diğer alım noktalarına teslimlerde 10 gün içinde yapılacaktır. Ancak alımların başladığı pazartesi gününden bugüne kadar teslim edilen fındık bedellerini, 10 gün beklenmeden cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız. TMO'ya fındık alım görevi verildiği 2006 yılından bugüne, Karadenizli üreticilerimizden, yaklaşık 6 milyar liralık fındık alımı yaptık. Giresun'da ise son 3 yılda toplam 30 bin ton kabuklu fındık alımı yaparak, üreticilere 400 milyon lira ödedik" dedi.KURUM ÜZÜM ALIM FİYATINI AÇIKLADIManisa'daki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde, 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Türkiye'nin fındıkta olduğu gibi, kuru üzümde de dünyada marka olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli şöyle konuştu: "Bağ alanı bakımından dünyada 5'inci sırada, ortalama üzüm üretimi açısından ise dünyada 6'ncı sırada yer almaktayız. ve en önemlisi de dünyada kuru üzüm ihracatında 1'inci sıradayız. Öyle ki Manisa'da, yaklaşık 5,1 milyon dekar tarım alanında üretilen pek çok tarım ürününden, ortalamanın üzerinde verim alınmaktadır. 2019 yılında, Manisa'da toplam üzüm üretimimiz, 1 milyon 546 bin tondur. Manisa, Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üretmektedir. Bundan dolayı, ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir. Manisa'dan yıllık ortalama 250 bin tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Ayrıca Manisa, üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir. 2019 yılında, sofralık ve kuru olarak, yaklaşık toplamda 672 milyon dolarlık üzüm ihracatı yaptık. Yani tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 4'ü üzümden geliyor"'2020 ÜZÜM REKOLTESİNİ 271 BİN TON OLARAK ÖNGÖRÜYORUZ'Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonları'nca yapılan çalışmalara göre, 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini, geçen seneye oranla yüzde 12'lik azalışla 271 bin ton olarak öngördüklerini de aktaran Pakdemirli, "Geçen yıl kuru üzüm fiyatlarının 10 liranın altına düşmesi halinde müdahale edeceğimizi belirtmiştik. Nitekim fiyatların düşmesiyle birlikte, TMO kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramını 10 lira olarak açıkladık ve alımlara başladık. Açıkladığımız fiyatlar, üreticilerimiz ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca fındıkta olduğu gibi bu alım fiyatı, üretimin devamlılığına ve piyasaların doğru şekillenmesine de büyük katkı sağladı" dedi.TMO 9 NUMARA KURU ÜZÜMÜN KİLOSUNU 12,5 LİRADAN ALACAKTMO'nun kuru üzüm alımı ile görevlendirildiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli "Üretim, piyasa ve diğer tüm faktörlere yönelik yaptığımız detaylı değerlendirme sonucunda, bu yıl da üzüm üreticimizi memnun edecek haberimizi sizlerle paylaşıyorum. TMO 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıklıyoruz. TARİŞ'te, TMO fiyatlarından alım yapacak. Kuru üzüm alımlarında TMO ve TARİŞ arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla bir protokol yapıldı. TMO alımlara 7 Eylül'den itibaren başlayacak" açıklamasını yaptı.'ÜRETİCİMİZİ ASLA MAĞDUR ETMEYİZ'TMO tarafından en az 50 bin ton ürün alınmasını temenni ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli "Tüm üzüm üreticilerimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Buradan özellikle tüm kesimlere şunu belirtmek istiyorum. Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız. ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız. Her zaman söylediğim gibi, üreticimizi asla mağdur etmeyiz" ifadelerini kullandı.86 MİLYON 464 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA YATIYOR

Üretici ve çiftçilere bir de müjdesi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Toplamda vereceğimiz 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesinin, üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" diyerek sözlerini tamamladı.