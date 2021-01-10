Son dakika gündem: Bakan Selçuk: "Başkentimizde Kalecik ilçesi merkezli meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durum bildirimi bulunmuyor, çok şükür. - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Başkentimizde Kalecik ilçesi merkezli meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durum bildirimi bulunmuyor, çok şükür. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Kalecikli hemşehrilerim başta olmak üzere geçmiş olsun Ankara." - ANKARA