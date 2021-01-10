Son dakika gündem: Bakan Selçuk: "Başkentimizde Kalecik ilçesi merkezli meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durum bildirimi bulunmuyor, çok şükür.
10.01.2021 23:58
Son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Başkentimizde Kalecik ilçesi merkezli meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durum bildirimi bulunmuyor, çok şükür.
Bakan Selçuk: "Başkentimizde Kalecik ilçesi merkezli meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durum bildirimi bulunmuyor, çok şükür. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Kalecikli hemşehrilerim başta olmak üzere geçmiş olsun Ankara." - ANKARA
Ziya Selçuk, Kalecik, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bakan Selçuk: 'Başkentimizde Kalecik ilçesi merkezli meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durum bildirimi bulunmuyor, çok şükür. - Son Dakika
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