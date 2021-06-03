Üye Girişi
Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1 - Son Dakika

Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1

03.06.2021 15:37

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk okulların eylül başında açılmasını istediklerini belirterek, "Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Selçuk, "EBA Platformu bizler için gerçekten çok önemli. EBA Platformu salgın döneminde dünyada en çok ziyaret edilen birinci eğitim sitesi oldu. Aynı zamanda televizyonda bir dersin izlenmesi gerçekten büyük bir imkan. Dünyada öğrencinin müfredatına uygun olarak günlük ders işleyen bir televizyon yok. Yine öğretmenlerimize 3 milyon 89 bin eğitim sertifikası verildi. Her öğretmenimiz sadece bir kez değil, birden fazla eğitim almış oluyor" dedi.

"AKADEMİK DESTEK ÇALIŞMALARI YIL BOYUNCA UYGULANACAK"

Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda yaşanan eksiklikten tedirgin olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Pazartesi itibariyle başlayan süreci sosyal, duygusal ve sanatsal etkinliklerle geliştirmeye çalışıyoruz. Eğitim insanları zora sokma işi değil, o yüzden hem veliler hem de öğrencilere seçimler ortaya koyma çalışıyoruz. 2 Temmuz'da mevcut akademik takvim sona eriyor. Akademik destek çalışmaları yıl boyunca uygulanacak. Tüm kademelerdeki öğrencilerin eksikleri tespit ediliyor ve UDEP (Ulusal Destekleme Programı) uygulamasıyla izlenmesi devam ediyor. Aynı zamanda öğrenciler için tatil kitapları hazırladık. Bütün bu çalışmaları yaparken sadece öğrencinin ihtiyacı değil, öğretmenlerimizin ihtiyacını da önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER KENDİSİNE EN YAKIN OKULDA İSTEDİĞİNİ ETKİNLİĞE KATILABİLECEK"

Öğretmenler için her yıl düzenlenen seminerlerin bu yıl gerçekleşmeyeceğini belirten Bakan Selçuk, "UDEP kapsamında öğrenciler için bilim kampları, İngilizce okuma, drama kursları, açık hava tiyatroları, film gösterimleri, kitap okuma etkinlikleri, oyunlar, halk oyunları, yüzme kursları sağlanacak. Öğrenciler bu kursları şu şekilde edinecek; Her ilçe kendi ilçesinde hangi etkinliklere, hangi tarihte yer verdiğini listesini yayınlayacak. Öğrenciler kendisine en yakın okulda istediğini etkinliğe katılabilecek. Hiçbir sınırlama olmayacak. Aynı zamanda 15 bin mahallede 15 bin okul belirledik. Bu belirlediğimiz yerleri halk eğitim merkezi yapıyoruz. İsteyen her veli ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Yine her köye halk eğitim merkezi oluşturduk" dedi.

813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

Sunumunun ardından Bakan Selçuk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına kadar aşılanmasının yetişip yetişemeyeceğine ilişkin sorularına Bakan Selçuk şu cevabu verdi: "Aşı konusunun yeni eğitim yılına kadar kalması söz konusu bile değil. Önümüzdeki haftadan itibaren bu ayın içinde tamamlanmış olur. Zaten şu ana kadar 813 bin civarındaki öğretmenimizin işleri hallolmuş oldu. Bundan sonra da geri kalan eğitim çalışanlarımızın öğretmenler dememek lazım çünkü biz ekip olarak çalışıyoruz, okulda aşılanması devam edecek. Okulların açılmasıyla ilgili tabi ki eylül başında açmayı hedefliyoruz. Her zaman iyi senaryoyla başlayıp kendini yaza ve kışa göre ayarlamak gibi bir bakış açısıyla 'Şöyle olmazsa, ne olmazsa ne olur?' hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Her şeye hazır oluyoruz, o yüzden de çok çabuk hareket edebiliyoruz."

"OKULLARIN EYLÜL BAŞINDA AÇMAK İSTİYORUZ"

Okulları eylül başında açmak istediğini söyleyen Bakan Selçuk, "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Aşıyla ilgili ortaya çıkan güvenden kaynaklanan ya da yaz aylarındaki havalandırma imkanları ve biraz daha kırsalda olma imkanları vesaire gibi birçok koşulu beraber düşündüğümüzde niyetimiz tabii ki açmak. Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur. 'Niye kapatıyorsunuz?' denilse de kapatırız, 'Niye açıyorsunuz?' denilse de bilimsel veriler bunu gösteriyorsa açarız" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BAKANLIKLARIN VERİSİNİ ORTAK BİR HAVUZA GETİRİP TARTIŞIP SONRASINDA KARAR ALIYORUZ"

Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılacağının duyurulduğunu ve plansız hareket edildiği eleştirilerine ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk,"Okulların açılması, kapanması ve eğitim takviminden diğer bakanlıkların hiç haberi olmazdı eskiden. Biz bakanlık olarak da bağımsız karar veriyorduk. Biz bütün bakanlıkların verisini ortak bir havuza getirip, tartışıp sonrasında karar alıyoruz. Çünkü bakanların tartışması gerekiyor. Ben desem ki iki saat sonra okullar açılacak çocuklar okula gelecekler. Plansızlık meselesi somut olarak indirgendiğinde kabine gününü ben Milli Eğitim Bakanı olarak belirlemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"110 İLÇEDEKİ 2 BUÇUK MİLYON ÇOCUĞUMUZ ÖNCELİKLİ"

tek merkezine gidebilir."

Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1
Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1
Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1
Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1

Eğitim Bilişim Ağı, Dolmabahçe Sarayı, Ziya Selçuk, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı

Son Dakika Haberleri
16:17 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
16:16 Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti
16:12 Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı
16:11 Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme
16:09 Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler
15:44 Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı
15:37 Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu
15:33 Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti
15:28 Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim
15:21 Alex'den hoca olarak döneceği iddialarını kuvvetlendiren paylaşımlar
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti         
16:16
Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme         
16:11
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu         
15:38
9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi         
15:35
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!         
14:57
Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!         
14:41
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 16:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement