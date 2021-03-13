Son dakika gündem: BAKAN SOYLU, ANNESİNİN VEFAT ETTİĞİ HASTANEYE GELDİ - Son Dakika

Feridun AÇIKGÖZ/ İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.Bakan Süleyman Soylu, öğle saatlerinde annesinin vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.
Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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