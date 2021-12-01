Üye Girişi
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Düğüm 2022'de çözülecek - Son Dakika

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Düğüm 2022'de çözülecek

01.12.2021 15:30
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Düğüm 2022'de çözülecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "3600 meselesi, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "3600 meselesi, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanı'mız da bundan birkaç ay önce kabinede Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile Çalışma Bakanı'mıza talimat verdi. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki otelde düzenlenen 'Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26'ncı İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Soylu, Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucu miktarının özellikle belli başlıklarda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamının 2 katı olduğunu belirterek, "Geçen yıl 86 ton esrar yakalamıştık, bu yıl 51 ton yakaladık. Geçen yılın tamamında 13 ton eroin yakalamıştık, bu yıl daha 15 Kasım itibarıyla sayı 18 tonu geçmiştir. Bu yıl da kendi ülkemizin rekorunu kıracağız, yaklaşık 21,5 ton içerisinde bitebileceğini düşünebiliyoruz. Captagon geçen yılın tamamında 2,7 milyon adet yakalanmıştı, bu yıl 5,2 milyon adede ulaştık. Bu ülkede 2016 yılında uyuşturucu suçlarında tutuklama sayısı 7 bin 461 kişiydi, bu yıl 21 bin 801'dir" dedi.

'WHATSAPP KULLANMIYORUZ'Göçle mücadeleye de değinen Bakan Soylu, 40 yılda kurulan AB'nin 10 yıllık göç meselesinden sarsılmaya başladığını kaydedip, "Almanya'da bir sel afeti yaşandı, neredeyse 3 ay devlet vatandaşın yanına gidemedi. Bozkurt'ta 20 günde yolları açtık, 5 metre rüsubatla kaplı ilçede 1 ayda çarşı, pazarı işler hale getirdik. Bütün bunları anlatmamın sebebi şudur; birileri bize çok farklı bir Türkiye tablosu göstermeye, daha doğrusu Türkiye'yi bir yangın yeri gibi göstermeye çalışıyor ama işin aslı öyle değil. Birileri bugün polisi yeni keşfetmeye çalışıyor, muhtarı yeni keşfetmeye çalışıyor. İnterpol Genel Kurulu Türkiye'de yapıldı. Orada herkes Türk Polis Teşkilatı ile gurur duydu. 169 ülke geldi, onların birçoğu ile görüştüm. Interpol'un kendisi dahil olmak üzere gelen tüm misafirlerimiz Türk Polis Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu misafirperverliği, gıpta ve takdirle takip ediyor. Interpol'un İcra Kurulu üyeliğine Avrupa Delegasyonu'ndan girmiş olduk. Polis teşkilatı olarak WhatsApp kullanmıyoruz. Başka türlü bir yazılım da kullanmıyoruz. Bizim evlatlarımızın, bizim polis mühendislerimizin yazdığı WhatsApp'tan daha kaliteli; kaynak kodlarını kendilerinin yazdığı, çok yüksek güvenlikli bir iletişim kanalından haberleşiyoruz. Siber suçlar, yine gurur duymamız gereken bir anlayış. Bütün ülkeler, siber suçlarla mücadelede çok iyi olduğumuzu söylüyor ve eğitim almak istiyor. Her şeyi becerebilen kritik kabiliyetlerini ortaya koyabilen bir polis teşkilatı var" diye konuştu.'2023'ÜN İLK EMARELERİNİ ŞİMDİDEN GÖRMEYE BAŞLADIK'Bakan Soylu, Türkiye'de 2017 yılında 941 kişinin uyuşturucu kaynaklı hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bugün bu sayı, 2020 yılı sonu itibarıyla 314'e düştü. Suçluların üzerine gidiyoruz. Türkiye'yi terörden tamamen arındırmaya çalışıyoruz. Ne yaşadığımızı biliyoruz. Bu büyük yolculuğun nereye gittiğini de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2014'te bir vesileyle ifade ettiği bir sözü var, diyor ki '2023'e giden yol, elbette bir gülistan olmayacaktır'. Bu sürecin ciddi zorlukları ve sıkıntıları olacaktır. Bu yaşananlar tesadüf değildir. Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünü kıskananlar, mani olmaya çalışanlar elbette ki olacaktır. Güçlü bir Türkiye, herkesin işine geliyor değildir. Faiz lobilerinden umudunu terör devletine bağlayanlara, PKK'nın yatırımcılarından içimizdeki batıya tapan zihniyetlere kadar pek çok haset noktası, bugün bu yürüyüşe mani olmak istemektedir ancak 20 yıldır Allah'ın izniyle bu yolda ilerliyoruz ve bir hedefimiz var. 2023'ün ilk emarelerini şimdiden görmeye başladık. Doğu ve Güneydoğu'nun gündemi PKK değildir, turizmdir. Doğu ve Güneydoğu'da insanların gece yarılarına kadar iş yerlerini açık tutmaları, parklarda caddelerde gezmeleri, 2023 Türkiye'sinin provalarıdır" dedi. 'POLİS TEŞKİLATINA İFTİRA ATMAK AYIPTIR'Soylu, ana muhalefet partisi liderinin 'Polis, Ankara'daki bir vakfın toplantısını bastırdı' diyerek iftirada bulunduğu kaydederek, "'Polis bunu yaptı' diye iftira atmak; ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı, ana muhalefet partisi başkanı çıktığı programda suçluyu över, İçişleri Bakanı'na iftira atar mı? İktidar olmak başka bir şey, siyaset yapmak başka bir şeydir. Türk polisini, her zaman kendilerine rakip olarak görürler ama 2023 yaklaştıkça polis onlar için kıymetli olmaya başlar. Büyük başarılara imza atan bir teşkilata iftira atmak ayıptır, günahtır, yazıktır. Dertlendiğim için söylüyorum. Vallahi bu kadar basit değil billahi bu kadar basit değil. Ben bunu kabul etmiyorum, tek başına kalsam da kabul etmiyorum" dedi.'EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DA YALNIZ BIRAKMAYIZ'

Bakan Soylu, polisin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili de "3600 meselesi, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir, bu kadar basit. Emeklilik maaşıyla çalıştığı maaş arasındaki fark ve standart açık olduğu için ve bunun hakkaniyetli bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı'mız da memleketimizin ölçüleri çerçevesinde bunun yapılacağını söyledi. Bundan birkaç ay önce de kabinede Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile Çalışma Bakanı'mıza talimat verdi. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir. Polisimizi emekli olduktan sonra da yalnız bırakamayız" diye konuştu.

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Düğüm 2022'de çözülecek
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Düğüm 2022'de çözülecek
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Düğüm 2022'de çözülecek

Süleyman Soylu, Türkiye, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Düğüm 2022'de çözülecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor 15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! 15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi 15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Son Dakika Haberleri
15:26 Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi         
15:26
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!         
15:18
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:37:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Düğüm 2022'de çözülecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement