Son dakika haber: BAKAN SOYLU'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'DA İNCELEME - Son Dakika
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Son dakika haber: BAKAN SOYLU'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'DA İNCELEME

02.07.2022 16:16

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'da incelemelerde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'da incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, selin vurduğu Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde önce helikopterle havadan inceleme yaptı ardından Abana'da yürütülen temizlik ve hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Soylu, daha sonra Bozkurt'un İlişi köyüne geçerek, inceleme yaptı. Soylu, Bozkurt ilçe merkezine geçerek, selin vurduğu alanları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, esnaf ve bölge halkı ile sohbet ederken, işçilerle de görüştü. Soylu, ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nda da inceleme yaptı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BAKAN SOYLU'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'DA İNCELEME - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: BAKAN SOYLU'DAN SELİN VURDUĞU KASTAMONU'DA İNCELEME - Son Dakika
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