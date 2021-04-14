Son dakika gündem: Bakan Soylu: Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i... - Son Dakika

Bakan Soylu: Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i şehit eden, biri turuncu, 2 terörist etkisiz (Turuncu kategorideki terörist: Abdulsıttar Özer)