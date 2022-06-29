Son dakika gündem: Bakan Soylu, Kütahya'da maden kazası tatbikatına katılan ekiplere telefonla seslendi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bakan Soylu, Kütahya'da maden kazası tatbikatına katılan ekiplere telefonla seslendi Açıklaması

29.06.2022 14:39
Son dakika gündem: Bakan Soylu, Kütahya'da maden kazası tatbikatına katılan ekiplere telefonla seslendi Açıklaması

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez 1-1,5 ay önce sel tatbikatı yaptık. Türkiye'de ilk kez dünyada çok az kullanılan afet erken uyarı sistemini kullandık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez 1-1,5 ay önce sel tatbikatı yaptık. Türkiye'de ilk kez dünyada çok az kullanılan afet erken uyarı sistemini kullandık. Kastamonu'dan Zonguldak'a, Bartın'dan Düzce'ye, Batı Karadeniz'deki vilayetlerimize erken uyarı sistemimizi gönderdik ve onun da bir faydası oldu." dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Garp Linyitleri İşletmesi'nde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) "Ulusal Maden Kazası Tatbikatı" düzenlendi.

Sel afeti nedeniyle Bartın'da bulunan Bakan Soylu, Vali Ali Çelik'in telefonu aracılığıyla tatbikata katılan ekiplere seslendi.

Türkiye'de bazı tatbikatların ilk defa gerçekleştirildiğini belirten Soylu, yakın dönemde yapılan orman tatbikatlarından örnekler verdi.

Soylu, Marmaris'teki yangına müdahalede o tatbikatlarda ve geçen sene elde edilen kabiliyetlerin katkı sağladığını aktardı.

İlk kez 1-1,5 ay önce sel tatbikatı yaptıklarını da anımsatan Soylu, "Türkiye'de ilk kez dünyada çok az kullanılan afet erken uyarı sistemini kullandık. Yaklaşık 4 gündür yoğun yağmurlarla karşı karşıya kaldığı için selin yaşandığı Kastamonu'dan Zonguldak'a, Bartın'dan Düzce'ye, Batı Karadeniz'deki vilayetlerimize erken uyarı sistemimizi gönderdik ve onun da bir faydası oldu." dedi.

Tatbikatların önemine dikkati çeken Soylu, bu tür faaliyetlerin kabiliyet kazandırdığını belirterek, "Türkiye'de ilk kez bir baraj kapağı patlar ve ondan sonra bir şehri basarsa nasıl tatbikat yapabileceğimizden tutun ki bunları da yaptık, özellikle Diyarbakır Eğil'de bunu gerçekleştirdik, birçok tatbikatı yapıyoruz." diye konuştu.

Soylu, maden kazaları konusunda büyük ölçekli gerçekleştirilen tatbikata katkılarından dolayı Kütahya Valisi Ali Çelik ile katılan tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını, ekiplerini kutladı.

Çelik ise Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda göçük altında 10 kişinin kaldığı senaryosundan hareketle tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Tatbikata, Kütahya'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Yalova'dan ekipler katıldı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kütahya, Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Soylu, Kütahya'da maden kazası tatbikatına katılan ekiplere telefonla seslendi Açıklaması - Son Dakika

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