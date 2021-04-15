Bakan Soylu:  TSK'mıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçik için "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika Üs Bölgesi'ne, hain teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu Şehit düşen kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin" ifadelerini kaydetti.

Haber: ANKARA,