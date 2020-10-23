Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)

23.10.2020 16:31
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2), System.String[]

Son dakika haberine göre BAKAN VARANK: TÜRKİYE UZAY ALANINDA VİTES YÜKSELTMİŞ DURUMDASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'da deniz seviyesinden 3170 metre yükseklikteki Konaklı Karakaya Tepeleri'nde 2012 yılında başlanan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin...

BAKAN VARANK: TÜRKİYE UZAY ALANINDA VİTES YÜKSELTMİŞ DURUMDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'da deniz seviyesinden 3170 metre yükseklikteki Konaklı Karakaya Tepeleri'nde 2012 yılında başlanan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle yapımı devam eden, alt yapısının yüzde 95'i ile bina ve kubbelerin yüzde 90'lık bölümü tamamlanan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, gözlemevine giderken Vali Okay Memiş'in makam aracını kullandı. Bakan Varak'a 25 kilometrelik yolculukta Erzurum Milletvekilleri İçişleri eski Bakanı Selami Altunok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Vali Memiş eşlik etti.

'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ UZAY MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK'İncelemlerde bulunduktan sonra açıklama yapan Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi: "Ulusal gözlemevimiz Antalya'da Saklı Kent'te ve orada 1,5 metre çapında bir teleskopumuz var. Burada şu anda kurulmakta olan teleskop ise 4 metre çapında olacak. Sadece Türkiye'nin değil, bölgenin hatta dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden bir tanesi olacak. Biliyorsunuz Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda.Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Ajansımızla birlikte Türkiye'de uzay ve havacılık alanındaki tüm faaliyetleri, koordine ediyoruz. Şu anda milli uzay programımızın yazım çalışmaları devam ediyor. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız. İşte o uzay programının önemli bir parçası da burada Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi. Cari fiyatlarla yaklaşık 300 milyon liraya yaklaşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Burada bilim insanlarımız uzayla ilgili gözlem faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bunun yanında optik merkezimiz diyebileceğimiz, optik ile ilgili çalışmaların yapılacağı, Ar-Ge faaliyetlerinin hatta üretim faaliyetlerinin yapılacağı bir alt yapı da bu kapsamda burada kurulacak. Tabi bizim 6550 dediğimiz araştırma alt yapılarımız var. Bunlar Türkiye'deki kurulu özellikle bilimsel alana hizmet eden bununla birlikte sanayiyi entegre etmeye çalıştığımız, bütün alt yapıları yönlendirdiğimiz bir program. Biz Doğu Anadolu Gözlemevi'ni de 6550 programı kapsamına almak istiyoruz. Ulusal şekilde desteklemek istiyoruz. Şu anda mevcutta TÜBİTAK'ın altındaki gözlem evimizle birlikte bu alt yapıyı da birleştirerek, tek bir yapıyla tüm Türkiye'ye, hatta bölgeye, dünyaya hizmet edecek çok önemli bir merkezi Erzurumumuza kazandırmak istiyoruz. Pandemi sebebiyle biraz inşaat faaliyetleri yavaşladı. Hocamla konuştuk bundan sonra çok daha hızlı hareket edecekler. İnşallah burayı Türkiyemiz'e kazandıracağız. Burası muhteşem bir coğrafya. 3170 metrelik bir rakımdan bahsediyoruz. Gökyüzündeki berraklığı görebiliyorsunuz. İnşallah burada bilim insanlarımız çığır açıcı işlere imza atacaklar. Biz yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Antalya'da her sene ulasal gözlem şenliği düzenliyoruz. Bu şenliklerde de çocuklarımızı, gençlerimizi bu alanlara alıştırmak istiyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle şenliğimizi gerçekleştiremedik ama o şenliği de geliştirme anlamında arkadaşlarımızla görüştük. Bundan sonra bir şenliği de acaba  Erzurum'da gerçekleştirebilir miyiz? Tüm Türkiye'den gençlerimizi, çocuklarımızı aileleriyle birlikte burada misafir edip, onların uzaya, gezegenlere ilgisini arttırabilir miyiz diye konuştuk. İnşallah bundan sonra ulusal gözlem şenliklerimizi hem Antalya'da hem Erzurum'da düzenleyecek şekilde biz planlamalarımızı yapacağız. Burada gelinen aşamadan çok memnumum. Erzurum önemli bir potansiyele sahip. Bilimsel alanda da ne kadar güçlü olduğunu burada yaptığı faaliyetlerle gösteriyor."

3170 metre yükselikten çevreyi de inceleyen Bakan Varank, manzaraya hayran kaldığını bildirdi. Varank, dönüş yolunda da makam aracını kendisi kullandı.


Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)

Erzurum, Türkiye, Bakan, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde
Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:15
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:13
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti         
14:12
Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti         
12:08
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Muş bir imam evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çevirdi Muş bir imam evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çevirdi         
10:08
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 16:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei