Son dakika gündem: Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2) - Son Dakika

BAKAN VARANK: TÜRKİYE UZAY ALANINDA VİTES YÜKSELTMİŞ DURUMDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'da deniz seviyesinden 3170 metre yükseklikteki Konaklı Karakaya Tepeleri'nde 2012 yılında başlanan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle yapımı devam eden, alt yapısının yüzde 95'i ile bina ve kubbelerin yüzde 90'lık bölümü tamamlanan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, gözlemevine giderken Vali Okay Memiş'in makam aracını kullandı. Bakan Varak'a 25 kilometrelik yolculukta Erzurum Milletvekilleri İçişleri eski Bakanı Selami Altunok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Vali Memiş eşlik etti.

'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ UZAY MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK'İncelemlerde bulunduktan sonra açıklama yapan Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi: "Ulusal gözlemevimiz Antalya 'da Saklı Kent'te ve orada 1,5 metre çapında bir teleskopumuz var. Burada şu anda kurulmakta olan teleskop ise 4 metre çapında olacak. Sadece Türkiye 'nin değil, bölgenin hatta dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden bir tanesi olacak. Biliyorsunuz Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda.Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Ajansımızla birlikte Türkiye'de uzay ve havacılık alanındaki tüm faaliyetleri, koordine ediyoruz. Şu anda milli uzay programımızın yazım çalışmaları devam ediyor. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız. İşte o uzay programının önemli bir parçası da burada Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi. Cari fiyatlarla yaklaşık 300 milyon liraya yaklaşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Burada bilim insanlarımız uzayla ilgili gözlem faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bunun yanında optik merkezimiz diyebileceğimiz, optik ile ilgili çalışmaların yapılacağı, Ar-Ge faaliyetlerinin hatta üretim faaliyetlerinin yapılacağı bir alt yapı da bu kapsamda burada kurulacak. Tabi bizim 6550 dediğimiz araştırma alt yapılarımız var. Bunlar Türkiye'deki kurulu özellikle bilimsel alana hizmet eden bununla birlikte sanayiyi entegre etmeye çalıştığımız, bütün alt yapıları yönlendirdiğimiz bir program. Biz Doğu Anadolu Gözlemevi'ni de 6550 programı kapsamına almak istiyoruz. Ulusal şekilde desteklemek istiyoruz. Şu anda mevcutta TÜBİTAK'ın altındaki gözlem evimizle birlikte bu alt yapıyı da birleştirerek, tek bir yapıyla tüm Türkiye'ye, hatta bölgeye, dünyaya hizmet edecek çok önemli bir merkezi Erzurumumuza kazandırmak istiyoruz. Pandemi sebebiyle biraz inşaat faaliyetleri yavaşladı. Hocamla konuştuk bundan sonra çok daha hızlı hareket edecekler. İnşallah burayı Türkiyemiz'e kazandıracağız. Burası muhteşem bir coğrafya. 3170 metrelik bir rakımdan bahsediyoruz. Gökyüzündeki berraklığı görebiliyorsunuz. İnşallah burada bilim insanlarımız çığır açıcı işlere imza atacaklar. Biz yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Antalya'da her sene ulasal gözlem şenliği düzenliyoruz. Bu şenliklerde de çocuklarımızı, gençlerimizi bu alanlara alıştırmak istiyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle şenliğimizi gerçekleştiremedik ama o şenliği de geliştirme anlamında arkadaşlarımızla görüştük. Bundan sonra bir şenliği de acaba Erzurum'da gerçekleştirebilir miyiz? Tüm Türkiye'den gençlerimizi, çocuklarımızı aileleriyle birlikte burada misafir edip, onların uzaya, gezegenlere ilgisini arttırabilir miyiz diye konuştuk. İnşallah bundan sonra ulusal gözlem şenliklerimizi hem Antalya'da hem Erzurum'da düzenleyecek şekilde biz planlamalarımızı yapacağız. Burada gelinen aşamadan çok memnumum. Erzurum önemli bir potansiyele sahip. Bilimsel alanda da ne kadar güçlü olduğunu burada yaptığı faaliyetlerle gösteriyor."

3170 metre yükselikten çevreyi de inceleyen Bakan Varank, manzaraya hayran kaldığını bildirdi. Varank, dönüş yolunda da makam aracını kendisi kullandı.