Son dakika gündem: Bakan Varank: "Bu ziyaretle birlikte ilimize yaklaşık 70 milyonluk yatırım kazandırmış oluyoruz"
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girişi Programa katılan katılımcılar Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girişi
Programa katılan katılımcılar
Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne katıldı. (1)
Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:11 - Kaynak: AA
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