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Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemiz - Son Dakika

Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemiz

17.08.2021 16:10
Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemiz, System.String[]

Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemizAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizler, adalet ve kalkınmanın toplumu güçlü kılan ortak değerler olduğuna inanıyoruz.

Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizler, adalet ve kalkınmanın toplumu güçlü kılan ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultudaki hedeflere odaklandığımız projelerle bütün vatandaşlarımızın haklarına kolayca ulaşabileceği, adil ve sürdürülebilir sistemler kurmayı öncelikli vazifemiz olarak kabul ediyoruz" dedi.

Bakan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ev sahipliğinde otelde gerçekleştirilen  'Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi'ne katıldı. Programa Bakan Yanık'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elefheria Pertzinidou ile davetliler katıldı.

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, projeye çok önem verdiklerini belirterek, "AB Başkanlığı temel haklar konusunda lider bir kuruluş. Biz bu alanı önemsiyoruz. Bu projeler bizim için çok önemli. Türk kadınına daha fazla yarar getirecek. Ülkemizi AB üyeliğine daha da yakınlaştıracak. Bu projede bakanlıkları, yerel yönetimleri hem de kadınlarımızı bir araya getiren bir proje. Bu ve buna benzer projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.'GÜÇLÜ YARINLARA İLERLİYORUZ'Bakan Yanık ise insan hakları konusunda önemli olan projeyi başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler, adalet ve kalkınmanın toplumu güçlü kılan ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultudaki hedeflere odaklandığımız projelerle bütün vatandaşlarımızın haklarına kolayca ulaşabileceği, adil ve sürdürülebilir sistemler kurmayı öncelikli vazifemiz olarak kabul ediyoruz. Böylelikle hiç kimseyi göz ardı etmeden güçlü yarınlara hep birlikte ilerliyoruz. Bu anlamda 'Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Çalışmaları'nın ülkemizin gelişme sürecini önemli ölçüde destekleyeceğine inanıyoruz. Nitekim bu proje, bir yandan ülkemizin toplumsal adalet ve cinsiyet adaletine ilişkin politikalarını desteklerken, öte yandan kalkınma ve büyüme sürecine katkı sunan bütüncül bir çabanın ürünü olarak öne çıkmaktadır" diye konuştu. 'TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'Bakan Yanık, Türkiye'nin 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' hedefiyle son 19 yılda kalıcı düzenlemelere imza attığını dile getirerek, şunları kaydetti:  "Plan ve bütçeleme alanında kadın erkek eşitliğine sağlam bir zemin kazandırmak ve toplumsal dokuyu kuvvetlendirmek adına uygulamaya aldığımız bu proje ile öncelikle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin yürütülmesine katkı sunan bakanlıklar, farklı kamu kurumları ve pilot belediyelerin yetkili isimleriyle danışma kurulları oluşturulacak ve bu kurullar cinsiyet eşitliğinin ilkesel bir değer olarak benimsenmesi adına neler yapılabileceğine ilişkin durum analizi ve değerlendirmelerde bulunacaklardır. Projenin hedefleri arasında merkezi ve yerel yönetimlerin kadınların eşit hak ve fırsatlardan yararlanmalarına yönelik plan ve program geliştirme kapasitelerinin arttırılması yer almaktadır.  Bu hedef kapsamında kamu görevlilerinin bilgi, beceri ve vizyonları geliştirilecek; böylelikle kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme faaliyetlerine kurumsal ve devamlılık arz eden bir nitelik kazandırılacaktır. Bu proje ile kadın kuruluşlarının ve kadın hakları savunucularının denetim ve izleme kapasitesinin arttırılması da planlanmaktadır." 'HAK ETTİĞİ YER ALACAKTIR'

Bakan Yanık, bakanlık olarak uyguladıkları her proje ile aile kurumunun huzur ve refahını yükseltmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini söyledi. Bu hedefi gerçekleştirmek için özellikle kadın ve erkeklerin hem aile içinde hem de toplumsal hayatta eşit hak ve fırsatlardan yararlanabilmelerinin önemini vurguladıklarını belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Ancak bu farkındalık düzeyinde kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin önüne geçilebileceğinin altını çiziyor, adaletin toplumun her alanında tecelli etmesine yönelik çalışmalarımıza büyük bir inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Son olarak kadınlara haklarının teslim edilmesine yönelik tüm çalışmaların, doğrudan doğruya kültürel değerlerimizin korunması, aile ve toplum yapımızın güçlenmesine de hizmet ettiğini hatırlatmak istiyorum. Adil ve kapsayıcı toplum hedeflerimize doğru ilerlerken bize çeşitli alanlarda destek olan bütün yol arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki 'Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi'nin uygulanması çalışmalarımız bilgi, tecrübe ve samimi çabalarımızla, milletimize ve bütün insanlığa değer katan hizmetler arasında hak ettiği yeri alacaktır."

Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemiz
Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemiz
Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemiz

Birleşmiş Milletler, Derya Yanık, Türkiye, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Adil ve sürdürülebilir sistemler kurmak öncelikli vazifemiz - Son Dakika


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