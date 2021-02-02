Son dakika gündem: Bakan Ziya Selçuk: "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık" - Son Dakika

- Bakan Ziya Selçuk: "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık"

"Tüm çabamız, gayretimiz çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için"

"10 bin ders videosu ve on milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik"

"Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz"

"Geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 ile mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime yeniden dönüş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

"Tüm çabamız, gayretimiz çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için"

Okulları yüz yüze eğitime açabilmek yoğun gayret gösterdiklerinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm çabamız, gayretimiz çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için, tabi ki, sağlıkla ve güvenle. 'Sağlık açısından bir risk varsa, orada biz olmayız' demiştik, aynı noktadayız. Her gün, bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye'deki bilimsel verileri, raporları gözden geçiriyoruz. Büyük bir ekip, verilerin akışını uygulamalarla ilişkilendiriyor. İl il ayrıntılı veriler takip ediliyor. Bilim kurulunun ortaya koyduğu görüşler dikkatle değerlendiriliyor. Fiziksel ve ruhsal sağlık verileri, psiko-sosyal veriler, akademik ölçme değerlendirme verileri karşılaştırmalı olarak dikkate alınıyor" şeklinde konuştu.

"10 bin ders videosu ve on milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik"

Uzaktan eğitime başlandığı ilk günden bu yana EBA platformu üzerinden yoğun bir performans sergilediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla veriye dayalı bir şekilde dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında olduğunu ifade etmek isterim. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar, televizyon kanallarında yayınladığımız 10 bin ders videosu ve 10 milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik. Tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve bu süreçte sabırla bizlere destek veren velilerimize bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Eğitimlerine olgunlukla devam eden yavrularımızın da gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

"Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz"

Köy okulları ve anaokullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir. Okul öncesine verdiğimiz önem malumunuzdur. Bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu sebeple çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik" açıklamasında bulundu.

"1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık"

1 Mart tarihinde ilkokulların tüm düzeylerinde ayrıca, 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydeden Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve bilim kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca, hali hazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir" ifadelerini kullandı.

"Geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır"

Daha önce olduğu gibi yine yüz yüze eğitim konusunda velilerin görüşlerinin öncelikli olacağının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklardır. Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini ve TSE standartlarına göre belgelendirme işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabildik. Eksiği olan okullarda önlemler alınmış oldu. Biz, Bakanlık olarak çocuklarımızın, öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitim alamamasından kaynaklı eğitim eksikliklerinin farkındayız ve yakın takibindeyiz. Bu bağlamda öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız. Bu konudaki hazırlıklarımızı ve destek kaynaklarımızı önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız.