Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı
23.03.2021 17:56
Son dakika haberine göre Tarım Bakanı ve İçişleri bakanının açılış öncesi dua etmesi Tarım bakanı ve İçişleri bakanının açılış kurdelesini kesmesi Sergideki cihazların tanıtılması Sergilenen cihazlardan görüntüler ANKARA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tadilatı...
Tarım Bakanı ve İçişleri bakanının açılış öncesi dua etmesi
Tarım bakanı ve İçişleri bakanının açılış kurdelesini kesmesi
Sergideki cihazların tanıtılması
Sergilenen cihazlardan görüntüler
ANKARA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı.
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