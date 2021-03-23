ANKARA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı.

Tarım Bakanı ve İçişleri bakanının açılış öncesi dua etmesi

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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