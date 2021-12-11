Son dakika gündem: Bakanlık: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca "10 Aralık'ta, rüzgarımız 188 bin 418 megawatt saat elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu'nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık'ta, rüzgarımız 188 bin 418 megawatt saat elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı. Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3'lük payla da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı" denildi.