Son dakika gündem: Bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu

20.01.2021 00:09
Son dakika gündem: Bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu, System.String[]

Son dakika habere göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki özel yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki özel yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki özel bakım merkezinde yatılı olarak kalan A.Y, akşam yemeği için yemekhane kısmına gelmedi. Kontrol için odasına giden görevliler A.Y'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesinin ardından bakım merkezine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

A.Y'nin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşamını yitiren kadının otopsinin ardından ilçeye bağlı Şahinefendi köyünde toprağa verişeceği öğrenildi.

Nevşehir, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü Görülmemiş kaza! Kontrolden çıkan traktördeki av tüfeği patladı, sürücü vuruldu Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız
Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız görevden alındı Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız görevden alındı         
00:16
Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar, eski takımı Schalke 04'e geri döndü Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar, eski takımı Schalke 04'e geri döndü         
23:35
Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti         
23:02
Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Spor Bakanı olmak istiyorum         
22:52
Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı ama kurtarılamadı Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı ama kurtarılamadı         
22:24
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı         
21:08
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Emniyetten Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil         
19:13
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 00:30:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei