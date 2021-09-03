Son dakika gündem: Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Bakırköy'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bakırköy'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Köşkü Caddesi'nden Küçükçekmece istikametine giden Mehmet Savaş yönetimindeki 34 TT 080 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Recep Duman idaresindeki 34 ER 1584 plakalı otomobille, ardından Mahmut Sağlam'ın kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Savaş ile yanında bulunan Gülsüm Savaş ve kimliği öğrenilemeyen bir kadın araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar, otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan minibüs şoförü Mahmut Sağlam'a ise ambulansta müdahale edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

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