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Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

19.02.2022 09:45

Son dakika haber: BAKIRKÖY'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı.

Bakırköy'de geçtiğimiz Pazar gecesi bir oto galeride çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde çatışma ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede Sarallar adı verilen suç örgütü üyeleri arasında anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 9 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

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Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı Ölüm kalım savaşı modu tekrar değiştirildi Ölüm kalım savaşı modu tekrar değiştirildi

Sarallar, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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