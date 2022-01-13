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Son dakika haber! BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika

Son dakika haber! BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA SANIĞA TAHLİYE

13.01.2022 16:00
Son dakika haber! BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA SANIĞA TAHLİYE

Son dakika gündem haberi... BALAT'ta 23 Eylül 2021 tarihinde Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'ya silahlı saldırıda bulunarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Recep Çetin'in yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

BALAT'ta 23 Eylül 2021 tarihinde Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'ya silahlı saldırıda bulunarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Recep Çetin'in yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Recep Çetin'in tahliyesine karar verdi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Çetin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada şikayetçi Enes Kaya ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada Enes Kaya şikayetinin devam ettiğini ve maddi gerçeğin bulunmasını istediğini söyledi. Kaya, sanığın ateş ettiği sırada olay yerinde çocukların da olduğu belirterek kurşunların kendisine gelmemesi durumunda çocuklara isabet edebileceğini ifade etti. Kaya'nın avukatı Anıl Felek ise "farklı açılardan çekilmiş bir kamera kaydı vardır. Bu kayıtta sanık ateş ettiği sırada hedef kısmında çocukların kaçıştığı görülmektedir. Genel güvenliğinin tehlikeye atıldığına ilişkin görüntüdür. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Recep Çetin tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da, "Soruşturma aşamasında sunulmayan delilin yargılamanın geldiği bu aşamada sunulması kabul edilemez" diyerek müvekkilinin tahliye talebini yineledi.

Mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanık Recep Çetin'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Recep Çetin, Enes Kaya, Mahkeme, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika
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