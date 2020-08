Son dakika gündem: BALIKESİR Bakan Kasapoğlu Spekülasyonlara inat, zafer de bizim tarih de bizim - 1 - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Spekülasyonlara inat, zafer de bizim tarih de bizim

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kutlamaların iptal edildiği yaygaralarına, bu anlamdaki spekülasyonlara inat, 'zafer de bizim tarih de bizim dedik' ve bunu demeye ve bunun için yaşamaya da devam edeceğiz. Birileri konuşacaklar, her zaman olduğu gibi engeller çıkaracaklar, spekülasyonlar yapacaklar, nifak tohumları ekmeye çalışacaklar. Ama biz onlara inat bu ülke için, bu ülkenin aziz evlatları için, kadınları, erkekleri, gençleri için üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi temel atma törenine katıldı. Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'ni yapacak olan Altıeylül Belediye Başkanı AK Parti'li Hasan Avcı, daha güzel, daha ferah, daha yaşanabilir ve vatandaşların içinde yaşamaktan mutlu olduğu bir Altıeylül oluşturmak için ekip olarak gece ve gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Şu an inşası devam eden alan daha önceden ticaret artı konut alanı olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz tarafından satışa sunulmuş, milletvekillerimizin desteği ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızdan talep ederek, Altıeylül Belediyesi'ne tahsisi yapılmış bir alan. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ertesi gününde yoğun programına rağmen bizi yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımızın bize bu konudaki ciddi destek ve teşvikleriyle bugün inşasına başladık ve inşallah bittiğinde sadece Altıeylül için merkez bir alan değil, şehrimizin merkezi için bir cazibe alanı hale gelecek çok güzel bir yatırıma da inşallah şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Ardından konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Sizin Bakanlığınız icracı bakanlık. Bizim bu tanımladığımız sosyal kültürel ve katılımcı belediyeciliğin her alanında siz varsınız. 6 buçuk yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Her yerde sizin emeğiniz var. Bakan olmadan önce de, bakan olduktan sonra da. Bu hizmetlerinizin devamını bekliyoruz" dedi.

'ATATÜRKÇÜLÜK, YÜRÜYÜŞ YAPMAKLA OLMAZ'

Kürsüye çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise muhalefeti eleştirdi. Çelik, "Yollarda yürümek, korna çalmak işin basit kısmı. Neydi sözümüz, vatanını en çok seven, işini en iyi yapar" dedi. Balıkesir'in nüfus olarak 4"ncü sıradan adım adım gerileyerek 17'nci sıraya geldiğini hatırlatan Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sürekli göç vermiş dışarıya. İş alanlarının olmayışı, yaşam alanlarının kısıtlı oluşu, bu duruma getirmiş. Bizim misyonumuz, bu şehri plakasında olduğu gibi tekrar 10 numara şehir yapmak. Buradaki insanlar, Balıkesirliler bunu fazlasıyla hak ediyor. Esas yoğunlaşmamız gereken bu. Yani sayın bakanlarımızdan, bürokratlardan, milletvekillerinden, belediye başkanlarından istenmesi gereken bu. Şehre şu hizmeti yaptınız mı, bu hizmeti yaptınız mı ama hala başka şeylerin peşinde öküz altında buzağı arayarak bu memlekete hiçbir faydası olmayan insanlar ortalıkta konuşuyor. Biz bunlara inat çalışacağız. Bizim ne geçmişimizle, ne tarihimizle ne de Cumhuriyetimiz ve değerleriyle, Kemal Atatürk ile önderimizle hiçbir sorunumuz yok. Onun adını vermekten gurur duyuyoruz. Bunu da burada belirtmek istiyorum özellikle. Atatürkçülük veya bu memlekete hizmet, öyle yürüyüş yaparak olmaz arkadaşlar. İşinizi yapacaksınız, bu şehre, bu insanlara katkıda bulunacaksınız. En güzel hizmet budur. Tabi Sayın Bakanımızın bu şehre çok güzel dokunuşları oldu. Çok güzel emekler var. Çok teşekkür ediyoruz. Seçim zamanı geldiğinde sözler vermişti. Bu sözlerden biri de işte bu gördüğünüz eserdi. İnşallah bittiğinde de Sayın Bakanımızı tekrar buraya bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz, kendi eserinin kurdelesini kesmek de nasip olur diye ümit ediyorum."

VALİ ŞILDAK'TAN, BAKAN KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, "Her şeyden önce dünden itibaren gerçekleştirdiğimiz toplantılar, ilçelerimizin ihtiyaçları, gerek belediyelerimiz eliyle, gerekse il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz eliyle bakanlığımız teşkilatının bütün imkanlarını yerimize seferber ediyorsunuz. Burada bugün taçlandıran bir tesisin de hep birlikte temel atılma törenini gerçekleştirmiş olacağız. Kompleksin Altıeylül ilçemize, Balıkesir'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİN YAKILDIĞI TOPRAKLARDAYIZ

Daha sonra konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün Balıkesir'deyiz. Kuva-yi Milliye ruhunun, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı topraklardayız. Bu anlamlı günlerde zaferler ayında, Balıkesir'imizin değerli insanıyla, tabiatıyla bir arada olmak ve güzel hayırlı vesileler dolayısıyla bir araya gelmez, hakikaten bir heyecan bir onur, bir mutluluk. Bizi bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum, hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.

'SPEKÜLASYONLARA İNAT, ZAFER DE BİZİM TARİH DE BİZİM'

Pazartesi itibarıyla Zafer Haftası olduğunu ve bu çerçevede pek çok anlamlı etkinlik gerçekleştiğini belirten Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Malazgirt'te Sultan Alparslan askerlerine yad ettik. Yine dün Ankara'mızda 81 ilimizde ve bakanlık olarak Zafertepe'de, Dumlupınar'daydık. Kutlamaların iptal edildiği yaygaralarına bu anlamdaki spekülasyonlara inat, zafer de bizim tarih de bizim dedik ve bunu demeye ve bunun için yaşamaya da devam edeceğiz. Birileri konuşacaklar, her zaman olduğu gibi engeller çıkaracaklar, spekülasyonlar yapacaklar, nifak tohumları ekmeye çalışacaklar. Ama biz onlara inat bu ülke için, bu ülkenin aziz evlatları için kadınları, erkekleri, gençleri için üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız. Alın teri dökeceğiz, birbirimizi daha çık seveceğiz ve kardeş olarak, bir olarak, beraber olarak yarınlara yürüyeceğiz inşallah. Bizim siyasetimiz eser siyaseti, hizmet siyaseti. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır anlayışıyla 2 günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla üretme siyaseti. O yüzden bu eserler, bu açılışlar, bu temel atma törenleri bizim siyasetimizin önemli sembolleri. Ben bu vesileyle Altıeylül Belediye Başkanımıza, değerli ekibine tebriklerini teşekkürlerimi iletiyorum. Bu anlamlı çalışmanın ve temelimizin hayırlar getirmesini ve hayırla hızlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum."

'BU ÜLKENİN HİÇBİR İNSANINA HİÇBİR FARK GÖZETMEKSİZİN HİZMET VERECEĞİZ'

Kentin her bir noktasında neler yapılabileceğini düşünüp üretmek için çaba içinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Balıkesir'in ilçeleri için, her bir noktası için ne yapabiliriz, neler üretebiliriz, Balıkesir'i gençliğiyle, spor altyapısıyla yarınlara nasıl daha güçlü taşırız, hep bunun gayreti, bunun çabası, bunun inancı içerisindeyiz. Bu kadar su imkanı, bu kadar altyapının olduğu bir ülkede yüzme de hem branş olarak hem halkımızın yüzmeye olan gelişimi açısından çok daha ilerde olmamız lazım. İşte bu bilinçle hem Büyükşehir Belediyemiz de, hem ilçelerimizde ciddi bir çalışmayı, ciddi bir seferberliği Balıkesir'den başlatıyoruz. Geçtiğimiz seçim döneminde verdiğimiz sözleri hamdolsun bir bir yerine yerin getiriyoruz, getireceğiz. Bugünkü temel atmamız diğer ilçelerimizde hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir ayrım yok, biz eser siyasetinin temsilcileriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'da yapmış olduğu hizmet meşalesini, inşallah hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Bizim amacımız bu, bizim felsefe biz. Bu ülkenin hiçbir insanını, hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir kimlik farkı gözetmeksizin hizmet edeceğiz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye'si, gençleriyle yarınların Türkiye'si kadınlarıyla çok daha güçlü olacak" diye konuştu.

'ÇITAMIZ HEP DAHA İLERİ, FELSEFEMİZ DURMAK YOK YOLA DEVAM'

Çocuklar için daima çalışacaklarını ve Türkiye'deki çocuklara, gençlere daima güvendiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"O yüzden bu tesis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, içinde bulunduğu Millet Kıraathanesiyle zihinlere hitap edecek. Kafeteryalarıyla sosyalleşme açısından önemli bir durumda olacak ve bununla birlikte pek çok branşa hizmet verecek tesisleriyle, bu ülkenin çocuklarının bir tanesinin dahi heba olmasına gördüğümüz razı olmaz, o yüzden her birinin yeteneğine göre, her birinin tercihine göre her türlü hizmeti buralarda soracağız O yüzden bu tesisler, bizler için çok önemli bir sembolü ifade ediyor. Çünkü bizler hem yüzmede, hem diğer branşlarda çok büyük bir iddianın sahipleriyiz. Bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. ve inanıyoruz ki spordaki iddiamızı, inşallah çok daha yukarılara taşımayı iddiamızı, yarınların ulusal anlamda, uluslararası anlamda şampiyonları çıkarma iddiamızı, gerçek bir şekilde ortaya koymakta çok büyük mesafeler kat ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu, sporcuyu önceleyen, gençlere değer veren anlayışıyla gençlik merkezlerimizde hakikaten önemli mesafeler kat ettik. İfade ettiğimiz gibi iki günü eşit olan ziyandadır. O yüzden çıtamız hep daha ileri, felsefemiz, durmak yok yola devam. Yürüyeceğiz, bir ve beraber olarak yürüyeceğiz. Omuz omuza yürüyeceğiz, sırt sırta yürüyeceğiz. El ele vererek yürüyeceğiz. ve bu şanlı milletin geleceğe olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak ve bu şanlı bayrak ilelebet, payidar olacak inşallah."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Balıkesir İsmail Akçay Parkı Portatif Yüzme Havuzu ziyaret etti. Sonrasında ise Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı Açılış törenine katıldı.

KASAPOĞLU'NUN AHŞAP YAKMA TEKNİĞİ İLE PORTRESİNİ YAPTILAR

Balıkesir'de açılış programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, lise öğrencileri Atakan Alan ve Çetin Karakaş ahşap yakma tekniğiyle yaptıkları portresini hediye etti. Portreyi çok beğenen Bakan Kasapoğlu, kimin yaptığını sordu.

Alan, yanlarında olmayan bir arkadaşlarıyla birlikte tabloyu 3 kişi yaptıklarını ve 1 buçuk yıldan beri vermek için beklediklerini söyledi. Tablonun çok güzel ve emekle yapıldığını söyleyen Bakan Kasapoğlu teşekkür ederek, yanlarında olmayan arkadaşları İsmail Kaymak ile de telefonla görüntülü olarak görüştü ve teşekkür ederek Ankara'ya davet etti.

Bakan Kasapoğlu'nu çok sevdiklerini ve 1 buçuk yıl önce bu tabloyu hazırladıklarını söyleyen Atakan Alan, Balıkesirli olduğunu ve İstanbul'da okuduğunu söyledi. Ahşap yakma atölyesinde tabloyu hazırladıklarını söyleyen Alan, "Portreyi 3 arkadaş yapmıştık. Şimdi de bakanımızın şehrimize teşrif ettiğini öğrendiğimizde hemen hazırladık ve hediye etmek istedik. Bir de İsmail arkadaşımız var. 12'nci sınıf olması nedeniyle dershanedeydi kendisi. Ona da zor olsa da ulaştık. Kendisi bizi Ankara'ya bakanlığa davet etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, samimi ve sıcak sohbetinden dolayı" dedi.