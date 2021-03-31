Son dakika gündem: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
31.03.2021 12:32
Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ile temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, barikat kurarak mahallelere giriş-çıkışları kapattı.
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