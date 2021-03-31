Son dakika gündem: Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ile temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, barikat kurarak mahallelere giriş-çıkışları kapattı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı Hacıömerler ve Karyağmaz mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

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