Son dakika gündem: Balıkesir'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Balıkesir'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

13.10.2020 13:15
Son dakika gündem: Balıkesir'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Son dakika haberler... Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 4 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilmiş 2 öğretmen, özel sektörde çalışan öğretmen, emekli asker ve meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Balıkesir, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Balıkesir'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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