Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Dursunbey ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi kavşağında, Ali Göktaş'ın (47) kullandığı forklift kaygan zeminin etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede forkliftin altında kalan Göktaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Göktaş'ın cenazesi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Balıkesir'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti - Son Dakika