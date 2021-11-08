BALIKESİR'DE FETÖ'NÜN FİNANS YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI - Son Dakika

BALIKESİR'DE FETÖ'NÜN FİNANS YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI

BALIKESİR'de FETÖPDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'de FETÖPDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün finans yapılanması içerisinde 'MütevelliEsnaf Heyeti' olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki sorgusu devam ediyor.Bu arada adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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