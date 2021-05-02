Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda iki zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K. ile M.E'nin yabancı uyruklu kadınların pasaportları ve telefonlarını gasbederek videolarını çekip zorla fuhuş yaptırdıkları bilgisini aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, T.K. ile M.E'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika