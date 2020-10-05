Son dakika gündem: Balıkesir'de jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekipler 8 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel timler, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olaylarını aydınlattı.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİT) ile Jandarma Asayiş Timlerinden oluşturulan özel ekip, güvenlik kameraı kayıtları, görgü tanıkları ve delilerden yola çıkarak geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Edremit'in kırsal Bostancı, Kadıköy, Eroğlan, Altınoluk mahallelerinde 5, Burhaniye'nin kırsal Kızıklı, Korucuoluk mahallelerinde 2, Havran'ın kırsal Çamdibi Mahallesi'nde bir olmak üzere toplam 8 motosiklet hırsızlığı olayı çözüldü.

Olayların failleri oldukları iddia edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.C.G. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler diğer 4 zanlının da yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.