Son dakika gündem: Balıkesir'de Jandarma'dan kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Balıkesir Jandarma ekipleri yaklaşan yeni yıl öncesi kaçak içki imal edip satan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

Balıkesir Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas ilçelerinde 21 şüpheliye yönelik 31 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 3,160 litre kaçak içki ele geçirildi.

Öte yandan ele geçen malzemelere el konulurken, operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.